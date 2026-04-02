Booba : 8 mois de sursis requis pour harcèlement en ligne et insultes racistes

Le procès de Booba pour injures racistes et harcèlement en ligne avait lieu hier, et 8 mois de prison avec sursis ont été requis ainsi qu'une grosse amende.

On devait beaucoup voir Booba en France ces derniers jours, que ce soit à l'occasion du match Sénégal-Pérou qui avait lieu au Stade de France, pendant lequel il devait donner un petit concert. Pas de chance, le Duc s'est "blessé sérieusement", en faisant du sport. Un excellent timing, puisque ça lui permet de pouvoir également esquiver son procès pour harcèlement en ligne et injures racistes qui avait lieu hier, 1er avril, au tribunal correctionnel de Paris. Un procès à la fin duquel 8 mois avec sursis et une grosse amende ont été requis.

C'est une histoire qui remonte à quelques années et dont on vous avez déjà parlé il y a plusieurs mois maintenant. Au cours de l'année 2024, Booba s'était mis à insulter une journaliste, parce qu'elle l'avait qualifié de complotiste puisqu'il relayait des messages expliquant que les vaccins à ARN messager provoquaient la maladie de la vache folle. Des insultes à caractère racistes et transphobes d'après la plaignante, qui a des origines asiatiques. D'autres insultes/provocations ont aussi été prononcées à l'encontre d'un autre journaliste qui la soutenait, avec un caractère antisémite qui n'a pas été retenu par le tribunal.

Du coup, une première partie de son procès se déroulait le 1er avril, hier, tout ça en l'absence de Booba. Et à la fin de cette procédure 8 mois de prison avec sursis ont été requis contre le rappeur, ainsi que 30 000 euros d'amende, et un stage de sensibilisation sur la haine en ligne. La décision finale de justice sera rendue le 2 juin prochain, mais on imagine que le Duc ne risque pas grand chose.