Supreme x Jordan : une nouvelle collaboration des deux marques arrive cette semaine

Deux des marques les plus emblématiques du streetwear unissent à nouveau leurs forces dans cette collaboration qui se dévoile cette semaine.

Attention à tous les amoureux de streetwear : il risque encore d'y avoir des émeutes devant les boutiques cette semaine. "Encore", car il y a quelques jours, la collaboration entre Swatch et Audemars Piguet déclenchait le chaos devant l'entrée des boutiques de la célèbre marque suisse : bagarres, campings sur plusieurs jours, intervention des forces de l'ordre, annulation des ventes, bref, le bordel. On espère que ça sera plus calme cette semaine, mais pas sûr, car ce sont deux monuments du streetwear, Jordan et Supreme, qui unissent leurs forces pour proposer une toute nouvelle collection.

Une collection qui devrait être disponible à partir de ce jeudi 4 juin. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, cette fois, il n'est pas question de sneakers, comme ça a pu être le cas lors de précédentes collaborations entre les deux marques. Cette fois, on est uniquement sur de la sape, sur du textile. On a par exemple des t-shirts, dans deux coloris différents (bleu ciel ou rose), avec un tissu qui ressemble un peu à celui des chasubles mais en plus stylé. Été oblige, il y a évidemment les shorts qui vont avec.

Mais on trouve aussi dans la collab plusieurs vestes zippées à capuche, notamment une en cuir, qui risque clairement d'être la pièce la plus chère de la collection. D'autres vestes, en tissu et dans plusieurs coloris, toujours floquées du célèbre "23" de Jordan, seront également disponibles, et tout ça reste dans la DA très "New-York" de la capsule, qui est très attendue par les fans. On vous conseille d'être vifs à la sortie, que ce soit dans les boutiques ou sur les sites internet, car les pièces risques de partir vite !