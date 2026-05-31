Pooh Shiesty : de nouveaux éléments au sujet du kidnapping de Gucci Mane et de son procès

Accusé d'avoir kidnappé Gucci Mane pour le forcer à le libérer de son contrat, Pooh Shiesty avait fait la une de la presse. On connait désormais la date de son procès.

C'est l'une des actualités les plus invraisemblables ayant touché le rap de l'histoire. Invraisemblable, car on croyait que Gucci Mane était un vrai gars, tout le monde avait du respect pour lui, il a inspiré la totalité de la scène trap et même celle de la drill par son attitude violente et sans concessions. Un OG, qui a malheureusement fini par être kidnappé et séquestré par un de ses anciens protégés, Pooh Shiesty, pour qu'il lui casse son contrat. Et on a désormais la date du procès de Pooh.

Le jugement aura lieu le 6 juillet. Pooh Shiesty comparaîtra aux côtés de 8 autres accusés, parmi lesquels on trouve son père, ainsi qu'un pote rappeur dont il est très proche, Big30. Tous sont accusés de complicité à divers degrés dans l'affaire : Pooh aurait organisé un rendez-vous avec Gucci Mane dans un studio situé à Dallas. Tout ça dans le but de le séquestrer, de lui voler certains de ses objets de valeur et de le forcer à signer la fin de son contrat avec 1017 Records, le label fond épar Gucci.

Une histoire qui a sérieusement porté atteinte à la street credibility de Gucci Mane, qui passe un peu pour une balance dans cette affaire, lui qui a signé une déposition auprès du FBI, déposition qui incrimine un de ses anciens protégés. Et son diss track "Crash Dummy", assez mauvais, ne sera pas suffisant pour redorer sa réputation.