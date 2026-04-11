Asian Doll allume Gucci Mane et 1017 en plein scandale Pooh Shiesty

En pleine tempête autour de Pooh Shiesty et des lourdes accusations qui visent le camp 1017, Asian Doll sort du silence… et ne mâche clairement pas ses mots envers Gucci Mane et son label.

Asian Doll vide son sac

Ancienne artiste du label 1017, Asian Doll a profité du buzz pour dire ce qu’elle pense vraiment. Sur les réseaux, elle a lâché plusieurs messages assez cash, visant directement Gucci Mane et l’environnement de son label. Elle insiste notamment sur le fait que ceux qui n’ont jamais été signés chez 1017 devraient éviter de parler, comme pour rappeler qu’elle connaît les coulisses mieux que beaucoup.

Ses déclarations arrivent au pire moment pour le label.

Pour rappel, Pooh Shiesty fait actuellement face à de graves accusations : il est soupçonné d’avoir participé à un kidnapping et un braquage armé lors d’un rendez-vous professionnel lié à son contrat.

Selon les autorités, l’affaire aurait même impliqué une pression pour forcer la signature de documents liés à son deal avec 1017.

Asian Doll had something’s to say about Gucci Mane’s 1017 Record Label.



“ANYBODY THATS EVER SIGNED TO 1017 HAVE TO GET EVERYTHING ON THEY OWN NOBODY GETS SH*T FROM THAT LABEL.... THEY TAKE THEY DONT GIVE & THATS FACTS!!! IF YOU BECOME A MILLIONAIRE YOU DID THAT SH*T ON YO OWN &… pic.twitter.com/ScHYtvCiM9 — ✨GOT DA SCOOP✨ (@GotDaScoop) April 4, 2026

Une relation déjà compliquée avec Gucci Mane

Asian Doll n’en est pas à sa première pique. Elle avait quitté le label il y a plusieurs années, et depuis, la relation avec Gucci Mane semble restée froide.

You might ass well go suck the feds dick 😂 my post has nothing to do with nun you talking bout look at you ready to eat dick shut yo bum ass up — ASIAN DOLL 🧚🏾‍♀️ (@AsianDaBrattt) April 3, 2026

Avec ce nouveau scandale, elle en profite clairement pour remettre une couche — et pointer du doigt ce qu’elle considère comme des problèmes internes chez 1017. Entre les accusations contre Pooh Shiesty et les prises de parole d’anciens artistes, l’image du label 1017 prend un coup.

Même si aucune déclaration officielle n’a été faite par Gucci Mane, le débat est déjà lancé côté fans : problème isolé ou vrai malaise en interne ?