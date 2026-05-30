Le Parc des Princes va clairement passer en mode événement XXL ce samedi 30 mai. Avant la diffusion très attendue de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal FC, un énorme show musical réunissant plusieurs figures du rap français et de la scène urbaine est prévu dans l’enceinte parisienne.

Une énorme programmation rap et pop annoncée au Parc des Princes

L’ambiance promet d’être complètement folle avant même le coup d’envoi du match. Plusieurs artistes vont se succéder sur scène pour chauffer les supporters présents au Parc des Princes avant la retransmission de cette finale historique pour le PSG.

Parmi les noms annoncés, on retrouve notamment Naza, Heuss L'Enfoiré, Rim'K, La Mano 1.9, Georgio ou encore Gambi.

La programmation mélange plusieurs générations et styles différents du rap français avec aussi la présence de JRK19, Kulturr, Nono La Grinta, La Rvfleuze, R2 et du collectif Triangle des Bermudes.

Et ce n’est pas tout puisque le groupe pop-rock Superbus fera également partie du show, apportant une touche plus large à cette soirée qui veut clairement rassembler plusieurs publics autour du football et de la musique.

Une soirée pensée comme un véritable événement populaire

Le rendez-vous est fixé ce samedi 30 mai dès 15h au Parc des Princes. Avant même la diffusion du match entre Paris et Arsenal, les organisateurs veulent transformer le stade en immense fan zone musicale.

Ce type d’événement confirme encore une fois le lien très fort entre le rap français et le football. Depuis plusieurs années, les artistes urbains occupent une place centrale dans les grands rendez-vous sportifs, notamment autour du PSG où beaucoup de rappeurs affichent publiquement leur soutien au club parisien.

Avec une affiche aussi dense et une finale de Ligue des Champions au sommet, l’ambiance s’annonce électrique dans la capitale. Entre supporters, concerts et retransmission du match, le Parc des Princes risque de vivre l’une des soirées les plus bouillantes de son année.