"On aura une deuxième étoile" : Rohff confiant avant la finale et la sortie de "Paris deux étoiles"

À la veille de la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Rohff assume totalement la sortie de son nouveau morceau "Paris deux étoiles". Et le rappeur est plus confiant que jamais.

Grand supporter du Paris Saint-Germain, Rohff a décidé de marquer le coup avant la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Le rappeur sortira ce vendredi 29 mai à 18h son nouveau morceau intitulé "Paris deux étoiles", un morceau que Rohff voit comme un hymne pour le club parisien :

"Ça fait un moment que je voulais en remettre une couche et faire un morceau dédié au PSG. C’est une chanson qui est dédiée aux joueurs, à l’équipe, à l’entraîneur. J’envoie des big up sous forme de punchlines. Le son est très entraînant, avec un refrain fédérateur, un peu sous forme d’hymne."

Si le PSG part favori sur le papier, la finale est loin d’être jouée, surtout quand on connait le style de jeu très défensif d'Arsenal. Malgré ça, Rohff est totalement confiant pour le match et ne croit pas à l’idée que sortir ce son avant le match puisse porter l’œil :

"J’ai hésité dans un premier temps. Je me suis dit: 'Est-ce que je le sors le 30 au soir, le 31 ou quelques jours après?' Mais je me suis dit : même si là ça ne le fait pas, la chanson existera pour une prochaine Champions League. Je m’en fous, en fait. Il n’y a pas à en faire des tonnes. Je suis croyant donc la poisse, chez moi, ça n’existe pas. Je n’ai pas ce pouvoir céleste ou divin d’intercéder dans une finale de Champions League. J’ai vu que des fans disent que je vais porter l’œil, mais c’est juste un son. Je ne pense pas qu’un son a le pouvoir de changer le cours d’un tel match. Ils me donnent un peu trop de pouvoir. Moi, j’y crois dur comme fer. Je pense qu’on va l’avoir et si on ne l’a pas, la chanson existera pour la prochaine Champions League, point barre. Mais si on bat Arsenal, ce sera encore plus beau."

enfin estime aussi que le PSG version Luis Enrique est bien plus solide que les équipes des années précédentes. Il salue le coach espagnol ainsi que les performances de joueurs comme Dembélé, Hakimi, Vitinha ou encore Kvaratskhelia, son gros coup de cœur. Selon lui, cette équipe ressemble davantage au peuple et fonctionne désormais comme un collectif. Le rappeur est donc logiquement très optimiste avant cette finale :

Je pense qu’Arsenal va nous presser aussi. C’est une équipe qui court beaucoup, mais il va y avoir des contres et on va leur mettre trois buts minimum. Je m’attends à une finale spectaculaire, même si la première grande finale, c’était contre le Bayern. On les fume chez nous et on les accroche chez eux. On parle du Bayern Munich, quand même. Entre leur jeu et celui d’Arsenal, il n’y a pas photo pour moi. Le match aller contre le Bayern, c’était une dinguerie. C’est l’un des meilleurs matchs que j’ai vus.

Rendez-vous samedi soir pour voir si "Paris deux étoiles" aura porté chance aux Parisiens ou non.

Yohan.G