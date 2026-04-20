Rohff énervé à Sarcelles pour le clip de "Demontada"

Rohff énervé à Sarcelles pour le clip de "Demontada"

Housni vient de sortir un nouveau clip, tourné à Sarcelles, dans lequel il apparaît très fâché et bien en forme.

Il s'était tenu plutôt tranquille ces derniers mois, mais on se doutait bien qu'il nous préparait quelque chose. Rohff a fait son retour avec un nouveau morceau et un nouveau clip ce weekend. Ça s'appelle "Demontada", et comme le titre l'indique, l'ambiance est énervée, bien caillera, et tout ça est appuyé par le tournage du clip qui a eu lieu à Sarcelles. Visiblement, dans cette ville si importante dans l'histoire du rap français (merci pour le Secteur Ä), on apprécie beaucoup Rohff, et les images font plaisir à voir !

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