Coup dur pour les fans de Houdi. Le rappeur a annoncé sur Instagram l’annulation totale de sa tournée prévue en 2026. Dans un message très personnel, l’artiste revient sur son rapport compliqué à la scène et révèle traverser une période marquée par l’anxiété et des difficultés liées à sa santé mentale.

Une annonce brutale qui secoue les fans

C’est via un long message publié sur Insta que Houdi a pris la parole pour annoncer la news. Sans teaser ni communication progressive, l’artiste a directement expliqué qu’il ne serait pas capable d’assurer la tournée prévue en 2026. Une décision difficile, mais devenue nécessaire selon lui.

Dans son message, le rappeur explique que le poids du succès est devenu compliqué à supporter au quotidien. Derrière les streams, les salles pleines et l’engouement autour de sa musique, Houdi confie ne jamais avoir réellement rêvé d’être exposé de cette manière. L’artiste évoque même un profond malaise lié à la scène et à la pression qui accompagne désormais sa carrière.

Malgré plusieurs tentatives pour dépasser cette situation, le constat reste le même. Houdi révèle avoir consulté un psy afin d’essayer de retrouver un équilibre mental avant le début de la tournée. Il explique également avoir participé aux répét' dans l’espoir de réussir à tenir le rythme.

J'ai été voir un psy, j'ai fait mes 3 jours de répétitions pour cette tournée, dans l'espoir qu'en me forçant encore une fois, ça allait passer, mais non.

Une déclaration honnête qui a rapidement touché une partie de sa communauté. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont salué la transparence du rappeur et son choix de prioriser sa santé mentale plutôt que de continuer à se forcer.

Les festivals maintenus malgré l’annulation de la tournée

Si la tournée 2026 est officiellement annulée, Houdi précise tout de même qu’il ne disparaît pas totalement des scènes pour autant. Le rappeur maintiendra ses apparitions prévues dans plusieurs festivals cet été.

Selon lui, ce format représente une pression bien différente. Les festivals demandent un engagement plus court et moins intense qu’une tournée complète, avec moins de déplacements et une charge mentale plus légère à gérer. Une manière pour l’artiste de continuer à garder un lien avec son public sans se mettre dans une situation qu’il estime aujourd’hui trop lourde à supporter.

Cette prise de parole relance aussi un sujet de plus en plus présent dans le rap français : celui de la santé mentale des artistes. Entre l’exposition permanente, la pression des chiffres et les tournées qui s’enchaînent, plusieurs rappeurs ont récemment évoqué leur difficulté à gérer le succès et le rythme imposé par l’industrie.

Avec cette décision, Houdi choisit donc de lever le pied avant de s’épuiser totalement. Une annonce forcément frustrante pour son public, mais qui montre aussi une volonté de mettre sa santé au premier plan, loin de l’image de machine que certains artistes tentent parfois de renvoyer.

Théo Afonso