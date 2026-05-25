La Swatch “Royal Pop” attire les collectionneurs… mais est-ce vraiment un bon investissement ?

Entre hype, spéculation et marché saturé, la nouvelle montre de Swatch suscite énormément d’intérêt. Pourtant, certains spécialistes estiment que son potentiel d’investissement reste limité.

Une montre portée par la hype et la culture pop

Depuis plusieurs années, Swatch réussit à créer l’événement autour de ses collaborations et éditions limitées. Avec la nouvelle Royal Pop, la marque suisse mise encore une fois sur un mélange de design coloré, culture pop et stratégie de rareté pour attirer collectionneurs et amateurs de montres accessibles.

Comme souvent avec Swatch, les premières ventes ont rapidement généré une forte demande, alimentée par les réseaux sociaux et les plateformes de revente. Certains modèles se sont retrouvés presque immédiatement revendus à des prix supérieurs au retail, donnant l’impression d’un futur “objet collector”.

Mais derrière cette excitation, plusieurs observateurs du marché horloger appellent à relativiser le potentiel réel de la montre comme placement financier.

Pourquoi la Royal Pop pourrait perdre rapidement de la valeur

Contrairement à certaines montres de luxe produites en très petites quantités, les modèles Swatch restent des produits largement diffusés à l’échelle mondiale. Même lorsqu’une sortie semble limitée, la marque continue généralement à produire de nombreux exemplaires ou à multiplier les variantes, ce qui réduit mécaniquement la rareté sur le long terme.

Le marché des montres “hype” fonctionne également énormément sur l’effet de nouveauté. Une fois l’engouement initial passé, les prix de revente peuvent rapidement redescendre, surtout lorsque les spéculateurs cherchent à revendre massivement leurs pièces en même temps.

Plusieurs experts rappellent aussi qu’une montre Swatch reste avant tout un produit lifestyle et accessible, loin du fonctionnement du marché des montres de collection ultra premium comme Rolex, Patek Philippe ou Audemars Piguet, dont la rareté et la demande sont beaucoup plus stables dans le temps.

Le vrai intérêt de la Royal Pop est peut-être ailleurs

Cela ne signifie pas que la Royal Pop soit une mauvaise montre. Au contraire, beaucoup de passionnés apprécient justement Swatch pour sa capacité à rendre l’horlogerie plus fun, plus créative et plus accessible. La valeur principale du modèle repose probablement davantage sur son design, son aspect culturel et le plaisir de collectionner que sur une logique d’investissement pur.

Aujourd’hui, les objets issus de la pop culture, du streetwear ou des collaborations lifestyle brouillent souvent les frontières entre passion et spéculation. Mais dans le cas de la Royal Pop, plusieurs spécialistes estiment qu’il vaut mieux acheter la montre parce qu’on aime son univers… plutôt que dans l’espoir de réaliser une énorme plus-value dans quelques années.