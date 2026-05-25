Diddy visé par un nouveau procès pour avoir secoué une femme par dessus un balcon

Actuellement incarcéré pour trafic sexuel, Diddy va faire face à de nouvelles accusations lors d'un nouveau procès, pour avoir balancé une femme par dessus un balcon.

Cela faisait bien quelques mois qu'on n'avait pas entendu parler de Diddy et on irait que le rap game ne s'en portait pas plus mal. Le boss de Bad Boy Records croupit actuellement en prison pour quelques années, lui qui a été reconnu coupable de trafic sexuel. Depuis son incarcération, d'autres affaires ont vu le jour le concernant : l'histoire de masturbation sur un t-shirt de Biggie, d'autres affaires d'agression sexuelle et cette semaine, on apprend qu'un nouveau procès va viser le mogul, accusé d'avoir suspendu une femme par dessus un balcon.

Une histoire dont on avait déjà entendu parler, puisqu'on se rappelle qu'elle avait été racontée lors du procès ultra-médiatisé à la fin duquel il avait été condamné. Une histoire qui n'était à l'époque qu'un témoignage, mais qui devient une plainte, qui va aboutir sur un procès au civil. Les faits remonteraient à 2016, et cocnerneraient une femme du nom de Bryana Bongolan, qui était une amie proche de Cassie. La dame raconte que Diddy se serait introduit dans l'appartement de Cassie à Los Angeles, où Bryana se trouvait également, et l'aurait balancée par dessus le balcon du 17ème étage.

La scène aurait duré une quinzaine de secondes, avant que Diddy finisse par la remonter pour la balancer sur le mobilier de la terrasse, ce qui lui aurait laissé de gros hématomes, des douleurs au dos et à la nuque, et un traumatisme encore présent, avec pas mal de terreurs nocturnes notamment. Lorsqu'elle avait livré le témoignage lors du procès ultra-médiatisé qui a eu lieu en 2025, les avocats de Diddy affirmaient qu'elle consommait beaucoup de drogues et qu'elle n'était donc pas un témoin fiable. Le procès aura lieu au mois de mai 2027.

Mais comme le système judiciaire américain est bien fait, il y a aussi des chances que l'histoire n'aille pas jusqu'au procès, grâce à des arrangements (souvent financiers) entre la défense et la personne déposant la plainte.