Lauryn Hill explique pourquoi elle n'a pas ressorti d'album après "The Miseducation"

Alors qu'elle a sorti un des meilleurs albums solo de l'histoire de la musique, Lauryn Hill n'a jamais sorti de suite, et elle explique pourquoi.

Si on devait faire un classement des plus grands albums de rap de tous les temps, il y en a un qui figurerait toujours dans le top 20, et sans forcer : "The Miseducation of Lauryn Hill", de Lauryn Hill, comme on s'en doute avec le titre. L'ancienne membre des Fugees en a écoulé plus de 18 millions d'exemplaires à travers le monde, et peut-être plus actuellement, tout ça, sans streaming. Mais cet album n'a jamais eu de suite. Une anomalie que l'artiste a décidé d'expliquer.

Sorti en 1998, "The Misceducation of Lauryn Hill" surfe sur le succès de l'album des Fugees, dont Lauryn était clairement une des têtes d'affiche. Et le disque a atteint un énorme succès, aussi bien commercial que critique, grâce à des titres indémodables comme "Doo Wop" qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les TikTok de gens qui n'étaient pas nés quand c'est sorti. Un album qui mélange rap, soul et RnB, et qui frôle la perfection. Celle qui est aussi bien rappeuse que chanteuse a répondu en commentaire à un média qui débattait sur son héritage musical, et elle avait beaucoup de choses à dire :

Quand tu es inspiré, et que tu veux agir d'après tes valeurs, ce dont on ne parle pas assez, c'est l'épuisement que ça entraîne. Ou de la difficulté de trouver le confort et la sécurité pour créer en gardant ton intégrité. La plupart voit les opportunités uniquement à travers le prisme de l'argent, et finissent par oublier le sens de tout ça. The Score ou The Miseducation n'ont pas été faits parce qu'on nous a autorisés à faire ce qu'on a fait, on a dû se battre à chaque étape. [...] Les artistes traversent des phases, la créativité ça demande de l'exploration, des expérimentations. [...] À certains égards, j’étais comme une figure à la Harriet Tubman, courant pour dire des vérités difficiles au pouvoir avant que certaines forces ne tentent de refermer ces portes. Si c'était si facile à faire, alors pourquoi personne ne le fait aujourd'hui sur la scène mondiale ? Le système a peur de ce qu'il ne peut contrôler. La créativité est plus puissante quand elle est libre. Si je n'ai rien fait d'autre, j'ai mis en place de nouveaux standards et de nouvelles possibilités pour une génération qui ne savait même pas qu'il pouvait faire ça à cette échelle.

En gros, Lauryn Hill explique que la portée politique de son album, et de celui des Fugees, était tellement forte que cela demandait des efforts juste pour sortir le disque. Une bataille qu'elle n'avait plus la force de mener après l'avoir fait pendant presque 10 ans, en groupe puis en solo. De plus, certaines personnes de l'industrie semblent avoir tout fait pour ne plus laisser ce genre de discours militant avoir une telle portée à travers le monde. Bref, la fatigue, les pressions, et le sentiment de "perdre" un peu de son authenticité et de ses valeurs si jamais elle sortait un autre album simplement pour répondre aux attentes du public.

On peut comprendre, la justification est très "Lauryn Hill", et on la remercie pour ses classiques qui ont clairement ouvert de nombreuses portes aux artistes des générations suivantes. Pas un hasard si elle est entrée au Rock & Roll Hall of Fame.