Les ennuis judiciaires d’Ice Spice sont loin d’être terminés. La rappeuse new-yorkaise va devoir se présenter à une déposition dans le cadre de la procédure engagée par une société spécialisée dans les perruques, qui lui réclame plusieurs centaines de milliers de dollars de dommages.

Une affaire qui remonte à une commande de 25 perruques

Au cœur du dossier se trouve Thee Bella Brand, une société qui accuse Ice Spice d'avoir commandé 25 perruques sur mesure pour un montant avoisinant les 20 000 dollars sans jamais régler la facture ni récupérer les produits.

L'entreprise affirme également que la rappeuse aurait tenu des propos négatifs à son encontre sur les réseaux sociaux, ce qui aurait nui à sa réputation et entraîné des pertes commerciales importantes. Selon la plainte, ces conséquences auraient même conduit à la perte temporaire d'un client célèbre régulier. Pour cette raison, la société réclame plus de 400 000 dollars de dommages compensatoires et punitifs, en plus du montant initial de la commande.

Ice Spice conteste les accusations

De son côté, Ice Spice rejette fermement les allégations formulées contre elle. Ses avocats soutiennent que l'affaire relève au maximum d'un simple différend contractuel et estiment que la société cherche à amplifier le dossier de manière disproportionnée.

La rappeuse affirme notamment qu'aucune preuve ne démontre qu'elle aurait volontairement cherché à nuire à l'activité de l'entreprise via les réseaux sociaux. Son équipe juridique considère que les demandes financières formulées par la société sont largement excessives par rapport aux faits reprochés.

Une nouvelle étape importante dans la procédure

Selon les derniers documents judiciaires, Ice Spice, de son vrai nom Isis Gaston, devra répondre aux questions des avocats sous serment lors d'une déposition prévue à Manhattan en septembre prochain. Deux autres témoins devraient également être entendus dans le cadre de l'affaire.

Cette décision ne constitue pas une victoire pour l'une ou l'autre des parties, mais elle marque une avancée importante dans la procédure. La phase de collecte des preuves doit se poursuivre jusqu'en janvier 2027, tandis que plusieurs audiences supplémentaires sont déjà programmées, dont une conférence de règlement qui pourrait permettre d'éviter un procès.

Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux camps. Si aucune solution amiable n'émerge dans les prochains mois, l'affaire pourrait donc se poursuivre devant les tribunaux et maintenir Ice Spice au cœur de l'actualité judiciaire américaine.