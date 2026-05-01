Jack Harlow drague Ice Spice sur insta : "Cette femme est une véritable icône"

On voit ton football Jack, pas à nous !

Jack Harlow est un artiste qui a récemment fait l’objet de nombreuses critiques. Après la sortie de son album MONICA, certains observateurs ont eu l’impression qu’il se complaisait un peu trop dans le confort artistique.

Par exemple, lors d’une interview, le rappeur a déclaré qu’il « devenait plus noir », une phrase qui a immédiatement fait polémique et été très mal accueillie sur les réseaux. Dans la foulée, l’album MONICA n’a pas rencontré le succès commercial attendu, laissant planer un doute sur la direction artistique du rappeur.

Mais malgré ces récents faux pas, Jack Harlow reste une personnalité difficile à ignorer dans le game. Toujours à l’aise sur les réseaux sociaux, il continue de cultiver une image de rappeur joueur, parfois provocateur, souvent ironique, capable de transformer la moindre tendance en moment viral.

Et sa dernière sortie en date en est la preuve.

La cible ? Ice Spice.

Récemment, Ice Spice a publié une photo particulièrement sexy sur Instagram, rapidement devenue virale. Comme souvent, la toile s’est enflammée… et Jack Harlow n’a pas résisté à l’envie de réagir.

Il a reposté le cliché en story, accompagné d’un message qui a immédiatement fait réagir :

« Cette femme est une véritable icône… une de mes artistes préférées de cette décennie. »

Une déclaration qui oscille entre admiration assumée et flirt digital à peine déguisé. Sur les réseaux, les réactions n’ont pas tardé : certains saluent le compliment, d’autres y voient une nouvelle tentative de buzz bien maîtrisée de la part du rappeur.

Une chose est sûre : même entre polémiques et critiques, Jack Harlow continue de savoir capter l’attention. Et dans l’univers du rap actuel, c’est peut-être encore la compétence la plus précieuse.