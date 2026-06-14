Après le cinéma, les séries et les jeux de sport, c'est au tour de la franchise Hitman d'accueillir une star du rap. Wiz Khalifa vient d'être annoncé comme l'une des nouvelles personnalités à rejoindre l'univers du célèbre jeu d'infiltration, une collaboration qui a rapidement attiré l'attention des fans de gaming et de hip-hop.

Wiz Khalifa s'invite dans l'univers de l'Agent 47

La franchise Hitman continue de multiplier les collaborations inattendues. Cette fois, c'est Wiz Khalifa qui fait son apparition dans le jeu développé par IO Interactive.

Le rappeur américain a été choisi pour incarner un personnage spécial dans le cadre d'une nouvelle mission temporaire. Comme d'autres célébrités avant lui, il rejoint ainsi la liste des invités prestigieux ayant intégré l'univers du célèbre tueur à gages Agent 47.

Pour accompagner cette annonce, les développeurs ont dévoilé plusieurs images et extraits montrant l'artiste modélisé dans le jeu. Un clin d'œil qui a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Un rôle inspiré de son image publique

Dans cette collaboration, Wiz Khalifa ne se contente pas de prêter son nom. Son personnage s'inspire directement de son univers et de son identité artistique.

Les joueurs devront interagir avec cette nouvelle cible dans une mission spécialement conçue pour l'occasion. Fidèle à l'esprit de Hitman, plusieurs approches seront possibles pour accomplir les objectifs proposés.

Depuis quelques années, la franchise s'est spécialisée dans ce type de contenus événementiels. Des personnalités du cinéma, du sport ou du divertissement ont déjà participé à ces opérations qui permettent de renouveler régulièrement l'expérience de jeu.

Le rap et le gaming, une connexion de plus en plus forte

Cette apparition confirme également le lien grandissant entre l'industrie du rap et celle du jeu vidéo. De plus en plus d'artistes multiplient les collaborations avec les plus grandes licences du secteur.

Wiz Khalifa n'est d'ailleurs pas étranger à cet univers. Le rappeur a déjà affiché à plusieurs reprises son intérêt pour le gaming et les nouvelles technologies, notamment à travers ses prises de parole sur les réseaux sociaux et ses différents partenariats.

Avec cette arrivée dans Hitman, l'artiste ajoute une nouvelle corde à son arc tout en bénéficiant d'une visibilité supplémentaire auprès d'une communauté particulièrement active.

Une collaboration qui fait déjà parler

L'annonce a été largement commentée par les fans du rappeur comme par ceux de la franchise. Beaucoup saluent une association originale entre deux univers qui, à première vue, semblent éloignés mais partagent finalement une forte culture populaire.

Pour IO Interactive, cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à maintenir l'intérêt autour de Hitman grâce à des événements spéciaux et des invités de renom. Quant à Wiz Khalifa, cette apparition lui permet de poursuivre son expansion au-delà de la musique.

Une chose est sûre : voir le rappeur américain intégrer l'univers de l'Agent 47 n'était pas sur la liste des collaborations les plus prévisibles de l'année, mais elle risque bien de marquer les esprits des joueurs comme des amateurs de hip-hop.