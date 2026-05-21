Wiz Khalifa placé sur la liste des personnes recherchées en Roumanie, et interdit d'Europe ?

La justice roumaine a placé Wiz Khalifa sur la liste des personnes recherchées et malheureusement pour ses fans, ça autorise n'importe quel pays d'Union Européenne à l'arrêter.

C'est l'une des histoires les plus improbables vécue par un rappeur américain en Europe. D'habitude, ils sont reçus comme des stars et semblent croire qu'ils peuvent tout se permettre, mais Wiz Khalifa ne devait pas être au courant de la sévérité de la justice roumaine quand il a décidé d'allumer un énorme joint sur scène pendant un concert au pays de Dracula. Résultat : les autorités roumaines ne le lâchent plus. Arrêté, puis relâché dans un premier temps, il a ensuite été condamné à 9 mois de prison en son absence. Maintenant, il est placé sur la liste des personnes recherchées en Roumanie, ce qui complique ses futurs projets en Europe.

Car Wiz Khalifa avait l'habitude de voyager assez souvent dans plusieurs pays européens, notamment pendant l'été, pour faire des showcases, des tournées et passer du bon temps. Et depuis le 20 mai 2026, le rappeur a donc été placé sur la liste des personnes recherchées en Roumanie, ce qui autorise de fait tous les pays faisant partie de l'Union Européenne et de l'espace Schengen à arrêter l'artiste dans le but de le remettre aux autorités roumaines.

Quand on disait, dans un article d'il y a quelques mois que sa condamnation "anodine" à 9 mois de prison en Roumanie pouvait compliquer ses affaires en Europe, on ne s'imaginait pas que ça irait jusque là. Désormais, il paraît même difficile d'envisager un éventuel retour de Wiz Khalifa sur notre continent. Le pouvoir roumain a sans doute voulu affirmer son autorité en inscrivant le rappeur dans la liste des personnes recherchées, pour montrer qu'on respecte les règles lorsqu'on va chez eux.

Mais on trouve cette réaction un peu exagérée, tout ça pour un pauvre joint d'herbe et quelques grammes, de se retrouver recherché dans toute l'Union Européenne. Il reste encore à Wiz Khalifa la possibilité de porter l'affaire devant des instances supérieures comme la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l’homme. En tout cas, à tous nos vacanciers, faites bien attention à ne pas faire les fous quand vous allez en Roumanie !