Jul dépasse déjà le milliard de streams sur Spotify en 2026

Jul est le premier rappeur français à dépasser le milliard de streams sur Spotify en 2026, incroyable.

Ce n'est définitivement pas un artiste comme les autres : Jul est un rappeur à part dans l'écosystème du rap français. On l'a su très tôt, quelques années après ses débuts, avec l'explosion massive grâce à "My World" : niveau chiffres, le potentiel est énorme. Et le marseillais le confirme chaque année, avec des chiffres qui le maintiennent dans le top 1, 2 ou 3 des rappeurs les plus écoutés de France (en fonction de l'année). Tout ça, depuis plus de 10 ans. Et en 2026 encore, il frappe fort : il a déjà dépassé le milliard de streams sur Spotify.

Un score qui a de quoi impressionner, et c'est normal : Jul est pour l'instant le seul rappeur français à avoir atteint ce seuil, alors que son nouvel album, "Oubliez-moi", est sorti il y a quelques jours à peine. Il y a pourtant eu de gros artistes qui sont sortis cette année, on pense notamment à PLK et son démarrage impressionnant, ou encore Ninho, toujours très fort avec les chiffres, mais aucun n'a réussi à dépasser le J dans la course aux streams. Il faut dire que le marseillais a aussi bénéficié de l'effet "Stade de France" : lorsqu'il y a un gros concert à venir, on voit souvent une grosse augmentation des écoutes en streaming qui se fait sentir, et également dans les jours qui suivent l'évènement.

Pour vous donner un point de comparaison, Kendrick Lamar a franchi la barre du milliard de streams sur Spotify le 19 février 2026. Jul, qui est un artiste francophone, aura donc mis 3 mois de plus pour atteindre ce cap, ce qui nous montre le fossé qu'il y a en terme de visibilité, entre le rap français et le rap US. Cependant, à l'échelle française, la performance est folle : faire tomber le milliard, en quelques mois, alors que son album est sorti vendredi dernier, c'est très fort. Bravo au J !