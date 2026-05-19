Young Dolph : son meurtrier plaide coupable, il est condamné à 20 ans de prison

C'est la fin d'une des affaires d'assassinat les plus tristes de l'histoire du rap game : Young Dolph va enfin pouvoir reposer en paix, son meurtrier a été condamné.

Le 17 novembre 2021, Young Dolph était assassiné à la sortie d'un magasin de cookie, tué par balles. Une mort brutale, mais pas forcément inattendue, puisque le rappeur de Memphis avait déjà été la cible de deux tentatives d'assassinat auparavant. Véritable star du rap sudiste, Dolph était extrêmement impliqué dans la vie de sa communauté, raison pour laquelle sa mort a ému tant de monde. 5 ans plus tard, on a le fin mot de l'histoire, avec son meurtrier qui a plaidé coupable, ce qui permet de refermer le dossier.

Cornelius Smith, qui faisait partie des 4 suspects activement recherchés après le meurtre du rappeur, a donc accepté ce qu'on appelle un "plea deal" dans le jargon juridique américain : reconnaître votre culpabilité, en échange d'une peine moins lourde. Il a donc été reconnu coupable meurtre au second degré, une charge "légère", dans la mesure où il a également aidé à faire condamner Justin Johnson, l'homme avec lequel il a tiré sur Young Dolph. Résultat : 20 ans fermes pour C. Smith, une peine largement méritée.

Lors de son interrogatoire avec la police, Cornelius Smith avait affirmé que si lui et les autres avaient tué Yougn Dolph, c'est parce qu'une prime de 100 000 dollars avait été mise sur la tête du rappeur, par le frère de Yo Gotti, artiste très connu sur la scène rap, avec qui Dolph était en conflit ouvert depuis plusieurs années.

Maintenant que le meurtrier a été condamné, on espère que la douleur de la famille de Young Dolph est un peu apaisée, et que le rappeur peut reposer en paix.