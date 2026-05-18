Gims, Gazo et Bigflo & Oli participeront au ZEvent 2026

Le ZEvent est de retour en 2026 pour une dixième et dernière édition. Pour l'occasion, ils ont appelé pas mal de stars en renfort comme Gazo, Gims ou encore Bigflo & Oli.

C'est devenu l'un des évènements caritatifs les plus regardés et les plus suivis en France depuis des années : le ZEvent a quasiment "ringardisé" toutes les autres initiatives caritatives, en forçant les autres évènements à s'ouvrir et se mettre à la page pour attirer des jeunes. Le principe est simple : des dizaines de créateurs de contenu sont en live pendant plusieurs jours, incitant leurs viewers à donner pour soutenir des associations, le tout, dans une ambiance très bordélique, mais bon enfant. Le ZEvent sera de retour en 2026, pour sa dixième édition, et cette fois, Gazo, Gims ou encore Bigflo & Oli seront de la partie.

Ce ZEvent 2026 risque d'avoir une saveur un peu particulière, puisque cette dixième édition sera également la dernière de l'évènement. C'est Zerator, créateur de l'évènement, qui l'a déclaré dans sa vidéo avec laquelle il annonce l'évènement :

Dix éditions, plus de 55 millions d’euros récoltés, des millions de spectateurs, des dizaines d’associations soutenues. Et surtout, un moment qui n’existe nulle part ailleurs. Une fois par an, toute la communauté Twitch se rassemble pour une même cause.

L'évènement a été tellement impactant, qu'il a même "forcé" les autres énormes évènements caritatifs comme les Enfoirés ou le Téléthon, à rajeunir leur liste d'invités en y incluant des créateurs de contenu. Mais rien n'égalera l'ambiance du ZEvent, qui se situe à mi-chemin entre la LAN de jeux vidéos, et la colonie de vacances. Pour 2026, un concert d'ouverture a déjà été annoncé à la Sud de France Arena de Montpellier, et vous pourrez y trouver Gazo, Gims ou encore Bigflo & Oli, habitués de l'évènement.

Le ZEvent s'étalera du 3 septembre 2026 jusqu'à la nuit du 6 au 7 septembre, et au niveau des associations qui s'associent à l'évènement, la liste n'a pas encore été communiquée. Mais on devrait retrouver pas mal d'asso des années précédentes, comme la Ligue Contre le Cancer, l'Association Française des Aidants et bien d'autres encore. C'est clairement une page de l'histoire du streaming en France qui se tourne, mais on espère que ça donnera des idées aux prochaines générations.