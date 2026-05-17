Kendrick Lamar : le rêve d’un jeune fan survivant d’une attaque de pitbull émeut les réseaux

À quelques semaines de son 7ème anniversaire, un jeune garçon américain devenu survivant d’une violente attaque de chien espère réaliser son rêve de rencontrer Kendrick Lamar. Son histoire, relayée sur les réseaux sociaux, touche de nombreuses personnes.

Le jeune Romell, originaire de Detroit aux États unis prépare actuellement son anniversaire prévu le 31 juillet. Mais cette année, son plus grand souhait n’est pas un cadeau. Le petit garçon espère pouvoir rencontrer son rappeur préféré, Kendrick Lamar.

Le petit Américain se remet depuis plusieurs mois d’une grave attaque de pitbull qui a conduit à l’amputation de ses deux bras. Depuis ce drame, il suit un long parcours de reconstruction entouré de sa famille et de nombreux soutiens.

Grand fan du rappeur de Compton, le jeune garçon parle régulièrement de l’importance que représenterait une rencontre avec l’artiste. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes tentent désormais de faire circuler son histoire dans l’espoir que Kendrick Lamar ou son entourage voient son message avant son anniversaire.

Depuis plusieurs mois, la communauté locale continue aussi de soutenir Romell et sa mère, Preshauna Jones, à travers des messages, des encouragements et des dons pour aider la famille pendant la convalescence du garçon.

Même si aucune réponse publique de Kendrick Lamar n’a encore été donnée, de nombreux internautes pensent que l’histoire pourrait rapidement attirer l’attention du rappeur.

En attendant, Romell poursuit sa reconstruction et se prépare à célébrer ses 7 ans entouré de ses proches, et peut-être la présence de son artiste préféré.

Rebecca AFLALO