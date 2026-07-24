Spotify supprime 75 millions de titres générés par l'IA pour lutter contre le spam musical

Par Remi N

Spotify a décidé de passer à l'action et de sévir contre l'utilisation abusive de l'Intelligence Artificielle pour créer des musiques sur la plateforme de streaming.

Spotify passe à l'offensive contre les contenus jugés indésirables. En l'espace d'un an, la plateforme de streaming affirme avoir retiré près de 75 millions de morceaux créés en masse grâce à l'intelligence artificielle. Une opération d'envergure destinée à freiner la prolifération de ce que l'industrie qualifie désormais de "déchets musicaux" générés par IA.

L'objectif de Spotify n'est pas d'interdire la musique produite avec des outils d'intelligence artificielle, mais de cibler les publications automatisées qui inondent le catalogue. Ces titres, souvent créés en quelques secondes et mis en ligne par milliers, servent principalement à exploiter les algorithmes de recommandation ou à capter frauduleusement des revenus liés au streaming.

Avec plus de 100 millions de morceaux disponibles sur sa plateforme, Spotify fait face à une hausse spectaculaire des contenus générés automatiquement. Cette explosion complique la découverte de nouveaux artistes et nuit à la visibilité des créateurs qui publient des œuvres originales.

La plateforme renforce donc ses systèmes de détection afin d'identifier les faux artistes, les doublons, les usurpations d'identité et les réseaux spécialisés dans la diffusion massive de morceaux créés par IA. Plusieurs affaires récentes, impliquant des artistes virtuels ou des chansons imitant des musiciens célèbres, ont accéléré cette politique de nettoyage.

Cette stratégie illustre un défi majeur pour l'industrie musicale : trouver un équilibre entre innovation technologique et protection de la création. L'intelligence artificielle est désormais utilisée comme un véritable outil de composition par de nombreux artistes. En revanche, son exploitation à grande échelle pour saturer les plateformes de contenus sans valeur soulève des questions sur la rémunération des créateurs et la qualité de l'expérience utilisateur.

En supprimant des dizaines de millions de titres en un an, Spotify envoie un message clair : l'IA a sa place dans la création musicale, mais pas lorsqu'elle sert à transformer le streaming en immense catalogue de contenus automatisés.