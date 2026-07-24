Lil Wayne décroche enfin son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Par Remi N

Lil Wayne va enfin avoir droit à son étoile sur le célèbre Hollywood Boulevard, où il viendra côtoyer d'autres légendes de la musique et du cinéma.

C'est une nouvelle consécration pour Lil Wayne. La légende du rap de La Nouvelle-Orléans fera officiellement son entrée sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame, dans le cadre de la promotion 2027 dévoilée par la Chambre de commerce d'Hollywood.

Cette nouvelle sélection met à l'honneur 32 personnalités issues de différents univers du divertissement, comme le cinéma, la télévision, la musique, la radio ou encore le spectacle vivant. Côté hip-hop, plusieurs noms marquants ont été retenus, notamment Lil Wayne, Charlamagne tha God et Grandmaster Flash, tandis que Karol G figure également parmi les artistes récompensés.

Lil Wayne récompensé pour une carrière légendaire

Classé dans la catégorie Enregistrement, Lil Wayne est salué pour son immense contribution à l'industrie musicale. Depuis plus de deux décennies, le rappeur américain s'est imposé comme l'une des figures les plus influentes du hip-hop, enchaînant les classiques avec sa série d'albums Tha Carter et multipliant les collaborations qui ont marqué plusieurs générations d'artistes.

Déjà récompensé par plusieurs Grammy Awards, Weezy ajoute ainsi une nouvelle distinction à un palmarès déjà impressionnant. Cette étoile sur le Hollywood Walk of Fame vient confirmer son statut d'icône incontournable du rap.

Charlamagne tha God et Grandmaster Flash également honorés

Autre personnalité liée à la culture hip-hop, Charlamagne tha God recevra une étoile dans la catégorie Radio. Connu pour son rôle de co-animateur de l'émission The Breakfast Club, il s'est imposé au fil des années comme l'une des voix les plus influentes des médias américains grâce à ses podcasts, ses émissions télévisées, ses livres et son engagement autour de la santé mentale.

De son côté, le légendaire Grandmaster Flash rejoint lui aussi la catégorie Enregistrement. Véritable pionnier du DJing et du hip-hop, il est reconnu pour avoir révolutionné les techniques de mix et participé à l'essor mondial de cette culture née dans le Bronx.

Ok so my brother is Fabian right, and he play too fkn much like brothers do….this man just told me that it’s been confirmed that im getting my own star on the Hollywood walk of fame!!!! Wtf boy!! This man play too much bruh! U serious boy??!?!?!!? — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) July 23, 2026

Une promotion 2027 remplie de grandes stars

En plus des figures du rap, la catégorie Enregistrement accueille également Karol G, David Guetta, Sia, Linkin Park, The Ramones, The Smashing Pumpkins, Waylon Jennings et le compositeur Marc Shaiman.

La promotion 2027 du Hollywood Walk of Fame met aussi en avant plusieurs grands noms du cinéma et de la télévision, parmi lesquels Idris Elba, Keke Palmer, Pedro Pascal, Lisa Kudrow, David Alan Grier, Jo Koy et Nicole Scherzinger.

Avec cette étoile, Lil Wayne inscrit un peu plus son nom dans l'histoire de la musique et rejoint le cercle très fermé des artistes dont l'héritage dépasse largement le cadre du hip-hop.