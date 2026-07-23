Par La rédaction

Le monde du RnB français est secoué par une affaire judiciaire concernant Tsew The Kid. Le chanteur a été mis en examen à Paris en janvier 2026 pour des faits présumés de viols conjugaux sur trois femmes ainsi que pour des violences commises sur une quatrième plaignante.

Plusieurs témoignages à l’origine de l’enquête

Selon les éléments communiqués dans le cadre de la procédure, plusieurs femmes ont déposé plainte contre le chanteur Tsew The Kid, dénonçant des faits qui se seraient déroulés entre 2020 et 2024.

Une première plaignante affirme avoir subi des pénétrations vaginales forcées en 2020, alors qu’elle était âgée de 18 ans et que l’artiste en avait 24. Les faits auraient eu lieu dans le cadre d’une relation sentimentale entre les deux personnes.

Une deuxième femme accuse également le chanteur de faits à caractère sexuel commis en 2023. Elle affirme qu’un rapport aurait eu lieu alors qu’elle se trouvait sous l’emprise d’une substance hallucinogène, évoquant notamment l’introduction forcée d’un objet.

Une troisième plaignante dénonce, quant à elle, un viol qui aurait été commis en 2024.

Enfin, une quatrième femme accuse l’artiste de violences physiques, notamment des étranglements qui auraient entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours.

Des accusations contestées par l’artiste

Face à ces accusations, Tsew The Kid nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Par l’intermédiaire de son avocat, le chanteur affirme avoir toujours entretenu des relations consenties avec les femmes concernées et conteste la qualification des faits évoqués dans la procédure.

Son conseil indique que l’artiste reste à la disposition de la justice afin de répondre aux accusations et souhaite que l’enquête permette d’établir la vérité.

Malgré sa mise en examen, Tsew The Kid n’a pas été interdit de poursuivre ses activités professionnelles. Il reste donc autorisé à continuer ses projets artistiques, dans le respect des obligations liées à son contrôle judiciaire.

Une enquête toujours en cours

Cette affaire est désormais entre les mains de la justice, qui devra examiner les différents témoignages, les éléments matériels et les versions des différentes parties.

Les avocates représentant les plaignantes évoquent de leur côté plusieurs récits présentant des similitudes et estiment que ces témoignages pourraient révéler un fonctionnement basé sur une forme d’emprise envers des jeunes femmes.

La présomption d’innocence demeure applicable à Tsew The Kid jusqu’à une éventuelle décision définitive de justice.

Un artiste reconnu de la scène RnB française

Révélé au public à la fin des années 2010, Tsew The Kid s’est imposé comme l’une des figures montantes du RnB français grâce à un univers mêlant chant, rap et influences mélodiques. Originaire de Madagascar, l’artiste s’est fait connaître avec des titres comme Cigarette, Wouna ou encore son projet AYNA, qui lui ont permis de construire une communauté importante.

Cette procédure judiciaire intervient alors que le chanteur poursuivait son développement artistique. L’instruction devra désormais déterminer les circonstances exactes des faits dénoncés et établir les responsabilités de chacun.