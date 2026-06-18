Gims : deux policiers mis en examen dans son affaire de blanchiment

En attendant d'en savoir plus sur le cas de Gims à propos de son affaire de blanchiment, on apprend que deux policiers sont soupçonnés d'avoir participé activement à ce réseau criminel international.

Bien qu'il continue à mener sa vie d'artiste, avec bien souvent beaucoup de succès à la clé, Gims est désormais dans le viseur de la justice, qui le soupçonne d'être impliqué dans un vaste réseau international de blanchiment d'argent en bande organisée. Après avoir été placé en garde à vue pendant une durée relativement longue, le chanteur est ressorti libre, même s'il a tout de même été mis en examen. Et en attendant le jugement, si procès il y a, on apprend aujourd'hui que deux policiers sont eux aussi soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire.

Et les faits reprochés aux deux flics sont plutôt graves, d'après le Parisien, et s'apparentent clairement à de la corruption aggravée : les deux agents sont soupçonnés d'avoir vendu des fichiers de police au réseau criminel. L'un des deux policiers était affecté au commissariat de Courbevoie, et il est donc accusé d'avoir transmis illégalement des informations issues de fichiers de police entre 2023 et 2024. Des informations récupérées via son téléphone personne sécurisé, concernant notamment des personnes recherchées et des plaques d'immatriculation de véhicules, des informations qui auraient même pu servir à localiser une victime potentielle pour en projet d'assassinat.

Le policier en question aurait même reconnu les faits. Quoiqu'il en soit, les deux agents concernés ont été mis en examen, dans ce dossier tentaculaire qui concerne au moins 16 personnes à l'heure actuelle. Et concernant Gims, on n'a pas plus de nouvelles concernant son implication supposée, mais on imagine qu'on devrait avoir des nouvelles très prochainement. Mais effectivement, avant d'embêter des chanteurs, il serait intelligent de déjà faire le tri dans la police...