Gims mis en examen pour blanchiment : que lui reproche la justice ?

Alors que Gims est en ce moment dans la tourmente, mis en examen dans une affaire de blanchiment d'argent au niveau international, on fait le point sur

L'information avait fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines : Gims était placé en garde à vue, pour être questionné par les autorités dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent au niveau international. Les autorités le soupçonnaient d'être lié à une vaste organisation de blanchiment, ayant notamment une branche au Maroc, et l'artiste a fini par être mis en examen à l'issue de sa garde à vue. Depuis, les choses semblaient s'être un peu tassées, mais l'affaire refait la une de la presse cette semaine et c'est l'occasion de faire le point sur ce que la justice lui reproche.

Avant toutes choses, il faut préciser que la présomption d'innocence reste de vigueur, et que Gims est donc innocent jusqu'à ce que quelqu'un apporte la preuve du contraire. Une fois que c'est dit, on peut tout de même s'intéresser au faisceau d'indices qui pointent en direction du chanteur. L'organisation à laquelle il est soupçonné d'appartenir aurait blanchi plus d'un milliard, entre 2014 et 2025, grâce à plus de 2000 sociétés. Pour Gims, c'est 8 millions d'euros qui auraient transité à travers des sociétés artistiques dans lesquelles il est partie prenante.

Les médias multiplient aussi les articles qui font référence au "choco", un terme utilisé par Gims à de nombreuses reprises dans ses correspondances avec certains de ses associés. Comme dans ce message où l'artiste discute avec son manager d'un showcase à Paris, visiblement bien payé.

-J’ai un privé à vingt minutes de Paris le 11 vers 22 heures. 40 000 euros, vingt minutes. T’es chaud de le faire ? -Ah ouais, purée. Choco ?

Entendu sur ce sujet par la police, Gims a expliqué que le terme "choco" désignait du cash, et a également déclaré qu'effectivement, pas mal de cash circulait dans le milieu. Une affirmation qui a dû éveiller l'intérêt des autorités, car qui dit cash, dit aussi, potentiellement, pas mal d'argent non déclaré, et une tentation du blanchiment.

On devrait en savoir plus très rapidement, mais pour l'instant, actuellement, rien ne semble relier directement Gims aux opérations de blanchiment, même si ça pourrait changer.