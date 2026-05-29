Aya Nakamura : un de ses concerts au Stade de France diffusé gratuitement sur Amazon Prime Vidéo

Ce weekend, Aya Nakamura se produira 3 fois au Stade de France. Un moment historique, qu'Amazon Prime Vidéo vous propose de vivre en direct, et gratuitement !

Il va se passer beaucoup de chose dans la musique en France ce weekend, concernant des artistes qu'on apprécie beaucoup sur Générations. A commencer par la sortie de l'album de Booba, "Blanco Nemesis", mais aussi celui de Seth Gueko, et quelques autres également. Mais il va aussi se passer quelque chose d'historique, avec Aya Nakamura qui s'apprête à donner 3 concerts au Stade de France d'affilée (29, 30 et 31 mai), du jamais vu sur la scène urbaine. Et Amazon Prime Vidéo a décidé de faire plaisir aux fans de la chanteuse en diffusant un des 3 shows gratuitement et en direct sur plusieurs plateformes !

C'est le directeur d'Amazon Music France, Thomas Duglet, qui a annoncé la bonne nouvelle directement à la presse :

Nous sommes très heureux de permettre aux fans du monde entier de vivre le concert d’Aya Nakamura en direct (...) Aya Nakamura est une artiste incontournable, dont l’impact dépasse largement les frontières françaises et fait rayonner la musique francophone à travers le monde (...) Ce live stream illustre parfaitement notre volonté de rapprocher les fans des plus grands événements musicaux grâce à des expériences immersives et accessibles partout dans le monde.

C'est le concert du samedi 30 mai qui sera diffusé gratuitement, sur plusieurs plateformes, en direct à partir de 20h30 : les plateformes concernées sont Amazon Music, Prime Vidéo, la chaîne AmazonMusicFR sur Twitch, et Fire TV. A noter que si vous préférez vivre l'expérience dans le Stade de France, quelques places sont à nouveau disponibles pour le concert du samedi, notamment sur Ticketmaster, mais on vous conseille de vous dépêcher si ça vous intéresse.