Booba vient de sortir "Blanco Nemesis", mais il annonce déjà une partie 2!

Alors que son projet "Blanco Nemesis" teasé depuis de longs mois vient de sortir, Booba vient déjà d'annoncer qu'une deuxième partie allait sortir.

C'était probablement la sortie la plus attendue et la plus surveillée dans le rap français depuis un bon moment : Booba avait prévenu qu'il sortirait son album "Blanco Nemesis", censé être la suite de "Nero Nemesis", un de ses albums les plus cultes, avant l'été 2026. Le projet est enfin arrivé, dans la nuit : 11 titres, avec 4 featurings, et un seul morceau qu'on connaissait déjà, "Seychelles", sorti il y a plusieurs mois déjà. Mais les fans de Booba ont a peine eu le temps d'écouter tous les titres de l'album, que Kopp leur annonce déjà une surprise : il y aura une deuxième partie !

On a eu à peine quelques heures pour découvrir le projet, que déjà Booba choisit de nous prendre par surprise, avec une annonce officielle faite via son compte Instagram : en parlant de "Blanco Nemesis part. 1" sur un post, Kopp sait pertinemment ce qu'il fait, et ça sous-entend donc qu'une deuxième partie est également dans les tuyaux. On dirait que l'idée de Drake de sortir 3 albums au lieu d'un a fait germer dans l'esprit du Duc une autre idée, celle d'annoncer un projet en plusieurs partie par surprise. On imagine que cette partie 2 ne devrait pas tarder même si on a aucune information sur le sujet.

Par contre, ce qu'on sait, c'est que la première partie de "Blanco Nemesis" semble loin de faire l'unanimité. Il y a toujours pas mal de gens pour défendre le projet, qu'ils qualifient d'ouvert et de plus actuel, avec une direction artistique renouvelée de la part de Booba. D'autres lui reprochent de faire trop de "zumba" (sous-entendu : trop d'autotune avec des tentatives de tube), de ne rien raconter d'intéressant, d'avoir un flow bof et téléphoné, avec un album aux morceaux très inégaux. Bref, comme à chaque fois, le Duc continue de faire beaucoup parler et au niveau des chiffres, ça devrait se voir, avec pas mal de gens qui sont allés écouter l'album juste parce que c'est Booba, ce qui implique donc un très gros démarrage. L'avenir dira si le projet réussit à durer dans le temps !