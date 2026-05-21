Booba annonce un feat avec Huntrill sur "Blanco Nemesis", une excellente nouvelle

Voir Booba faire un feat avec un des meilleurs kickeurs de cette génération du rap français, c'est forcément une bonne nouvelle pour le game.

L'attente continue de grandir autour de la sortie très prochaine de "Blanco Nemesis", le prochain album de Booba qui devrait arriver le 29 mai d'après le rappeur lui-même. Et s'il faut avouer que les derniers singles du Duc, comme "Désiré Doué" ou "Seychelles", peinent à convaincre et nous inquiètent un peu quant à la qualité du projet (on espère même qu'ils ne seront pas dessus), Kopp sait aussi soigner sa vraie fanbase d'amateurs de rap avec de bonnes nouvelles comme celle du featuring avec Huntrill, créant une attente énorme.

Beaucoup de gens ne connaissent pas Huntrill, ça se voit à ses scores de streaming (209K auditeurs mensuels) ou ses nombres de vues en dessous de ses clips. A tous ceux qui sont dans ce cas, on vous le dit : vous manquez quelque chose. Quelque chose d'important même, puisqu'on ne s'avance pas trop en disant qu'il est un des meilleurs kickeurs de sa génération. Pas un hasard s'il est signé chez Don Dada Records, le label d'Alpha Wann, qui est un gage de qualité évident dans le rap français : Huntrill crache le feu, littéralement. Punchlines, flow, attitude, tout y est, capable de choquer avec son egotrip autant qu'avec sa sincérité.

Et ce featuring avec Huntrill est une très bonne nouvelle, pour le rap français, mais aussi pour Booba, car ça prouve une fois de plus qu'il garde un œil attentif sur la scène rap actuelle et sur les "nouveaux" talents (même si Huntrill n'est plus vraiment un rookie). De plus, ça montre qu'il est toujours dans la compétition, qu'il veut se mesurer aux meilleurs cracheurs de feu de ce rap jeu. Et ça montre aussi qu'il est capable d'aller chercher des artistes hors 92i pour poser sur son album, en sortant donc de sa zone de confort.

De plus, la connexion est logique, puisque Huntrill avait rappé sur l'instru de "Repose en paix" dans un de ses récents freestyleset c'est maintenant au tour de Booba de lui renvoyer l'ascenseur en l'invitant sur son album. Autant vous dire qu'on a hâte de découvrir le feat !