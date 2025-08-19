Huntrill découpe sur l'instru de Booba dans "R.E.P freestyle"

Dans un style complètement différent du morceau original, le rappeur nous livre encore une grosse prestation.

Le rap FR underground regorge de talents qu'il faut absolument mettre en avant, car on a envie de les voir péter. Parmi eux, on trouve Huntrill, qui se détache de la meute avec son style insolent, ses punchlines complètement folles et son esthétique bien travaillée, aussi bien niveau image que pour la couleur de ses sons. Il avait fait taire tout le monde avec "Le Biff et moi" l'année dernière, et on le retrouve en 2025, un projet plus tard ("Nouvelle Trap 2" est sorti en novembre), avec encore plus de maîtrise, encore plus d'insolence. Cette fois le morceau s'appelle "R.E.P. freestyle" et dès les premières notes, on reconnait l'instru de "Repose en paix", un classique de Booba.

Pas facile de reprendre une instru aussi célèbre, car forcément, on risque de voir débarquer des hordes d'anciens et de puristes qui vont vous dire que "tu n'as pas le niveau de Booba" et ce genre de conneries. Huntrill, lui, il s'en fout. Avec son arrogance, il n'a peur de rien et il le montre en découpant l'instru avec son style si particulier, parfois un peu off beat, mais tout en maîtrise, avec beaucoup d'aisance technique, encore un sans faute pour le rappeur. Ce n'est pas notre morceau préféré de lui, mais quand on compare avec les "freestyles" de la concurrence, pas de doute : il est loin de fou.