Booba annonce la date de sortie officielle de "Blanco Nemesis", c'est pour très bientôt

Attendu depuis des années, "Blanco Nemesis", le prochain album de Booba, a désormais une date de sortie officielle, et ça se passe au mois de mai 2026 !

Cela fait plusieurs mois que Booab s'est remis en mode "guerre", en allumant chaque personne qui fait parler de lui dans le rap français, avec ou sans raison. Le but ? Faire parler de lui, occuper le terrain médiatique, avant la sortie d'un nouvel album. Car oui, Kopp a bine un projet en route, et pas n'importe lequel : il s'agit de "Blanco Nemesis", la suite de "Nero Nemesis", dont on entend parler depuis au moins 2022. Et cet album a désormais officiellement une date de sortie !

Plusieurs "fausses" informations ont été véhiculées volontairement par Booba et ses équipes, dans le but de semer le trouble, mais aussi de faire monter le buzz autour du projet. Mais cette fois ça y est : après plusieurs semaines de fausses pistes, la date de sortie officielle de "Blanco Nemesis" a enfin été dévoilée. Le projet sortira le 29 mai 2026, dans un peu moins de deux semaines désormais. Si Kopp est fidèle à la ligne directrice qui est la sienne depuis plusieurs projets, l'album ne devrait sortir qu'en streaming, sans version physique.

Pour continuer à teaser le projet, Booba a fait une liste des morceaux de "Nero Nemesis" qui peuvent "s'asseoir à la table" de "Blanco Nemesis", en mettant dans la liste "4G", "Attila", "92i Veyron", et "Génération Assassin". S'il dit vrai, alors il pourrait s'agir d'un des meilleurs albums de sa discographie. Rendez-vous dans quelques jours pour la réponse !