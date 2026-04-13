Booba dévoile la date de sortie de Blanco Nemesis

Booba continue de teaser "Blanco Nemesis", en dévoilant cette fois, officiellement, un énorme indice sur la date de sortie de son prochain album, qui arrivera donc avant l'été.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Booba a recommencé à nous parler de "Blanco Nemesis", un album dont les fans parlent depuis 2022. Au début de l'année 2026, Kopp a fait savoir qu'il comptait bien le sortir, cette année, mais depuis il multiplie les fausses pistes, tout en continuant à faire parler de lui à travers ses clashs. Le but : conserver l'attention médiatique sur lui, et ça marche plutôt bien. Après avoir menacé PLK, sans rien sortir au final, puis Tayc plus récemment, cette fois le Duc annonce la couleur : l'album sortira avant l'été !

C'est Booba lui-même qui a lâché l'information lors d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle on le voit en compagnie avec sa famille, tous posés au bord de l'eau pour ce qui s'annonce être un bel après-midi de pêche. Dans la vidéo, on peut l'entendre parler à plusieurs reprises de "Blanco Nemesis", et l'info la plus importante est lâchée à peu près au milieu :

Et Blanco, incha'allah ça arrive avant l'été ! Et si c'est éclaté, tu peux te lâcher mon gars je t'en voudrais pas, je suis bon joueur. Mais je sais ce que j'ai, no stress. Parce que le stress, c'est pas bon !

Une communication un peu étrange de la part de Booba, puisqu'on imagine qu'il s'adresse à ceux qui le suivent, mais c'est la première fois qu'on le voit mentionner la possibilité que son album soit "éclaté", ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Cependant, on ne pense pas qu'il s'agisse d'un aveu de faiblesse, plutôt d'une manière d'aiguiser l'intérêt des gens sur le projet. L'avenir dira s'il avait raison !