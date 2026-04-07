Booba allume Tayc et tease son album : "Tu seras la première victime de Blanco Nemesis"

Alors que Booba s'est lancé dans un long clash envers Tayc en plusieurs épisodes, il a lâché quelques indiscrétions sur son album, "Blanco Nemesis". Tayc, de son côté, lui a répondu de manière très inattendue.

Les semaines se suivent et se ressemblent du coté de Booba, qui continue de multiplier les clashs sur tous les fronts, pendant que les gens attendent son retour avec du "vrai" rap et pas des morceaux à la "Seychelles" ou "Désiré Doué", qui sont déjà sortis des mémoires. Un retour qui est d'autant plus attendu que le Duc a commencé à teaser "Blanco Nemesis" il y a plusieurs semaines déjà, et il en a reparlé hier, lors de son échange musclé avec Tayc sur les réseaux sociaux, puisqu'il est aussi en clash avec le chanteur.

Un clash entre Booba et Tayc qui dure depuis plusieurs mois, avec des échanges d'insultes qui avaient déjà eu lieu en août 2025. Cette fois, c'est Kopp qui relance les hostilités, en réagissant à l'annonce du nouvel album de Tayc prévu pour le 15 Mai 2026 : "T'es motivé, c'est bien. C'est parfait, tu vas être une des premières victimes de Blanco Nemesis", peut-on lire en story Instagram. Forcément, les gens s'affolent en disant que Booba annonce donc son album pour le mois de mai. Mais on rappelle qu'il avait déjà fait la même chose en mars, en "menaçant" PLK, même s'il n'a au final rien sorti du tout.

Il pourrait donc très bien ne toujours rien sortir en mai. En tout cas, il a clairement voulu faire un peu de buzz en relançant son clash avec Tayc, et le chanteur ne s'est pas laissé faire, en répondant, lui aussi en story. On le voit sous filtre Snapchat, en train d'affirmer qu'il est "tellement en pétard" en ce moment qu'il pense pouvoir éteindre Booba, même sur un son rap. Forcément, la déclaration appelle une réaction de la part de Kopp.

La réaction est arrivée du côté de Booba avec une story bien sombre :

J'te laisse faire ta promo parce que je sais que t'en as besoin. Entre danser pieds nus sur TF1, être à côté d'Amel Bent qui fait des concerts à Auchan, à The Voice, je sais que c'est dur. Je comprends ta peine, ton inquiétude. Par contre, j't'aime pas frérot. J't'aime pas genre, pour de vrai. Ne crois pas trop que c'est un jeu. Mais vas-y, fais toi plaisir.

Bref, clairement, ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble, mais finalement ce "clash" virtuel est bénéfique pour les deux artistes. D'un côté, Tayc a droit à un joli coup de projecteur sur son album de la part de son opps. De l'autre côté, Booba en profite pour occuper le terrain médiatiquement, sans trop d'effort et sans rien annoncer de réel au sujet de "Blanco Nemesis", comme il l'explique ensuite dans une autre story. En tout cas, les prochains mois risquent d'être intéressants !