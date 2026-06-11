À quelques heures de la sortie de sa nouvelle mixtape BYAKUGAN, attendue ce 12 juin, Kaaris s'est longuement confié au micro de Mehdi Maïzi. L'occasion pour le rappeur de Sevran de revenir sur son parcours, mais aussi sur une réalité qui l'accompagne depuis plusieurs années : les critiques incessantes d'une partie du public à chacune de ses sorties.

Le Dozo se livre sur sa carrière

Durant l'entretien, Kaaris s'est montré particulièrement transparent sur son rapport à sa carrière et à la réception de sa musique. L'artiste estime que son travail a souvent été jugé plus sévèrement que celui d'autres rappeurs de sa génération.

Face à Mehdi Maïzi, il explique avoir le sentiment d'être systématiquement critiqué à chaque nouvelle sortie. Une situation qui l'a longtemps interpellé alors même qu'il continue d'enchaîner les projets depuis plus d'une décennie.

"Quoi que je fasse, les gens me tombent dessus"

Pour le rappeur, une partie du public semble constamment comparer ses nouvelles propositions à son classique Or Noir, sorti en 2013 et considéré aujourd'hui comme l'un des albums les plus marquants du rap français.

Kaaris refuse de réduire sa carrière à Or Noir

Si Or Noir reste une référence incontournable dans sa discographie, Kaaris estime que plusieurs de ses autres projets mériteraient davantage de reconnaissance.

Au cours de l'interview, il affirme que certains albums sortis après ce classique n'ont rien à lui envier en termes de qualité. Une déclaration qui risque de relancer les débats parmi ses fans, nombreux à considérer Or Noir comme son œuvre ultime.

Depuis plusieurs années, des projets comme Le Bruit de mon âme, Dozo ou encore 2.7.0 ont pourtant permis au rappeur d'élargir son univers tout en conservant son identité musicale.

BYAKUGAN arrive avec une volonté de remettre les pendules à l'heure

Cette prise de parole intervient alors que Kaaris s'apprête à dévoiler BYAKUGAN, une nouvelle mixtape annoncée depuis plusieurs semaines sur ses réseaux sociaux. Plusieurs extraits comme "PETZI" ont déjà permis aux fans d'avoir un aperçu de la direction artistique du projet.

À travers cette nouvelle sortie, le rappeur semble vouloir rappeler qu'il reste l'une des figures majeures du rap français, plus de dix ans après l'explosion d'Or Noir.

Une chose est sûre : à l'approche de la sortie de BYAKUGAN, Kaaris n'a pas seulement teasé sa musique. Il a également envoyé un message clair à ceux qui continuent de réduire sa carrière à un seul album.

Kaaris revient sur la période où une partie du public était dure avec lui et assure que certains de ses projets n’ont rien à envier à "Or Noir" !



« Chaque fois que je balance un truc, les gens ils m’insultent. » pic.twitter.com/odauzwb4WV — Rvpfr (@rvpfr__) June 11, 2026

T. Afonso