Kaaris sur le stream d'Anyme : le divertissement à son maximum

Ça fait plaisir de voir Kaaris en mode détente sur le stream d'un clown d'Internet comme Anyme. Au programme : morceau dévoilé en exclu, machine à coup de poing et grosse rigolade.

En ce moment, il est partout, et son retour dans le game est attendu par tout le rap français : on parle évidemment de Kaaris. Le rappeur du 93 est sur tous les fronts, il a même brûlé le Cercle en solo il y a quelques jours et s'apprête à sortir cette semaine son nouveau projet, la mixtape "Byakugan", qui devrait être disponible à partir du 12 juin. Et pour faire la promo de son projet, il a décidé de sortir un peu de sa zone de confort, en venant sur le stream d'Anyme pour un moment qui restera dans la légende de Twitch.

Pour ceux qui ne se souviennent pas de qui est Anyme (on pense à nos anciens surtout, force à vous), il s'agit d'un streameur qui fait un véritable carton sur Twitch, grâce à son humour complètement absurde, et qui a aussi un certain talent pour faire du son. Pas forcément un génie, mais il se débrouille, suffisamment pour attirer l'attention des gens et des artistes. Kaaris s'est donc rendu sur son stream, et on peut dire qu'on a bien rigolé. On a pu voir le Dozo très détendu, très drôle, un côté qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu ces dernières années à cause des clashs. Il a explosé le record de la machine à coup de poing, devant le regard inquiet du streameur.

Mais ce n'est pas tout, il en a aussi profité pour dévoiler un morceau en exclu sur la chaîne Twitch d'Anyme. Le titre s'appelle "Huracan", et sera apparemment présent sur la tape "Byakugan" qui sort cette semaine. Un morceau de trap "bête et méchante" à la Kaaris, avec un début de titre bien répétitif, la qualité audio n'est pas excellente mais de ce qu'on entend, on valide fort !