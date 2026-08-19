GTA 6 : de nouveaux leaks dévoilent du gameplay et la map du jeu !

Par La rédaction

À quelques jours d’une présentation très attendue de GTA 6, plusieurs extraits de gameplay et une carte présumée du jeu circulent sur les réseaux sociaux. Rockstar n’a pas encore confirmé leur authenticité, mais les retraits pour violation de copyright alimentent les spéculations.

Alors que GTA 6 doit faire l’objet d’une présentation le 27 août sur Netflix et YouTube, plusieurs vidéos présentées comme des leaks ont commencé à circuler en ligne. L’un des extraits, long de près de trois minutes, montre notamment 'Jason' en train de jouer au basket, tandis que d’autres séquences dévoilent des phases de conduite, de combat et d’exploration. La map "officielle" du jeu aurait aussi été dévoilé par les leakers.

🌴 Leaked GTA 6 gameplay has surfaced online — it shows Jace playing basketball near his house, as well as footage of a car and a fight with an NPC.



Most likely, this isn’t AI, but something similar could be created in UE5 in a few months.



Fake or not? #news #gta #gta6 pic.twitter.com/j5yaGop8sD — BlaiseChat (@BlaiseChat) August 18, 2026

Cette map de gta 6 tabasse tellement l’ancienne fausse map qui avait leak pic.twitter.com/8mHsI5AMu3 — Peliès 🇵🇸 (@Pelies13600) August 18, 2026

À prendre avec des pincettes...

Pour l’instant, Rockstar Games n’a pas confirmé l’authenticité de ces images et n’a pas réagi publiquement à la fuite. Plusieurs comptes ayant partagé les vidéos ont cependant reçu des demandes de retrait pour violation des droits d’auteur, laissant penser que le studio tente activement de limiter leur diffusion. Les images pourraient par ailleurs provenir d’une ancienne version du jeu, ce qui expliquerait certains éléments d’interface incomplets. On y aperçoit notamment une barre de vie, une mini-carte et un système de recherche qui pourrait atteindre six étoiles.

La fuite serait revendiquée par une entité baptisée Cyberleek, qui affirme agir "pour le droit des gamers". Dans un manifeste, le groupe dénonce notamment les précommandes numériques, les DLC et l’abandon des jeux jouables hors ligne.

Si ces images sont bien authentiques, elles constitueraient une nouvelle fuite majeure pour Rockstar, déjà victime d’un piratage massif en 2022, au cours duquel environ 90 vidéos de développement de GTA 6 avaient été publiées.