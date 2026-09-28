Jul invite ses fans en featuring sur un nouveau morceau

Jul a décidé d'innover en invitant ses fans à poser sur un morceau pas encore terminé, en promettant que le meilleur couplet sera intégré au titre et publié sur les plateformes.

C'est le rappeur français le plus généreux avec sa fanbase, et ça fait plus de douze ans que ça dure : Jul a réussi à tisser un lien unique avec ses fans, la fameuse "team Jul", qui le suit comme un seul homme depuis les débuts de sa carrière. Et de son côté, le J ne cesse de régaler ses fans : albums gratuits, messages personnalisés su Snapchat pour ses premiers followers, covers d'albums participatives,... Dès qu'il peut faire plaisir à ses fans, l'OVNI répond présent. Et cette fois, il décide carrément d'inviter un fan en featuring sur un morceau !

Jul a en effet pris la parole via ses réseaux sociaux pour s'adresser à ses fans, en leur demandant d'envoyer leur meilleur couplet sur un morceau qu'il n'a pas terminé.

Ça va ma team ? Je vais vous mettre un couplet d'un son que j'ai fait et je vais laisser de l'instru, celui qui a envie de poser dessus il pose normiiiii. Repostez le, faites un freestyle, ce que vous voulez et celui qui a le meilleur couplet (c'est la team qui choisira), ça se passera sur mon canal ! Après la fin des votes je posterai le son sur Youtube et les plateformes.

C'est un truc totalement inédit dans le rap français : un rappeur qui invite publiquement ses fans à participer à ce qui sera donc une espèce de concours, avec à la clé, un feat avec Jul, et un morceau qui sera publié sur les plateformes ! Voilà qui pourrait presque lancer des carrières. Au niveau de l'instru, publiée via un autre post Instagram, on est sur quelque chose d'assez drill, sur laquelle le J pose avec un flow saccadé. Ce sera au fan de décider s'il veut rester dans ce mood, ou au contraire, prendre le contrepied en débitant fort. On est assez curieux de voir ce que ça peut donner !