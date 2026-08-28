Par Remi Gene

Alors que Jul et sa marque D'or et de Platine continuent de s'implanter de plus en plus, le rappeur marseillais a décidé de se lancer dans un nouveau business : les fournitures scolaires.

On sait qu'il y a plusieurs générations qui nous lisent, des anciens, qui sont là depuis la première heure, et des plus jeunes, des étudiants/écoliers qui vont faire leur rentrée la semaine prochaine. Et même si l'école n'est peut-être pas l'endroit qu'il a fréquenté le plus longtemps dans sa vie (trop occupé à tout arracher en studio), il y a un rappeur qui a décidé de penser aux écoliers en cette rentrée 2026 : Jul. Le rappeur marseillais vient de lancer une collection de fournitures scolaires !

La rentrée, ça coûte cher, comme tous les parents le savent : agendas, stylos, cartables, trousses, on se retrouve vite à lâcher un énorme billet, surtout si on a plusieurs enfants. Les prix de la collection de fournitures scolaires Jul / D&P n'est pas forcément moins chère que la concurrence, mais au moins, vous avez l'assurance que l'enfant aura du style et se fera remarquer dans sa classe, ce qui n'est clairement pas garanti avec les marques de fournitures scolaires "classiques".

Au programme, des porte-clés, des sacs à dos, mais aussi des trousses, stylos, gommes, règles pour des tarifs compris entre 8 et 36 euros sur certains sites. Sur le site officiel de D'Or et de Platine, on trouve également des packs avec trousse sac à dos, règle, stylo et gomme à moins de 50 euros.