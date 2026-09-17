Booba dévoile que "Zoo" de Kaaris serait "un copier-coller de Lil Reese" !

Toujours dans le but d'éteindre la concurrence dans le rap français, Booba a révélé deux ou trois secrets de fabrication concernant un des titres les plus cultes de Kaaris et de l'ère de la trap en France.

On le sait depuis plusieurs années : entre Booba et Kaaris, ce n'est plus l'entente cordiale, loin de là. On peut dire que c'est la guerre, même si on n'en est plus au sommet de la rivalité à l'époque de la bagarre d'Orly par exemple. Les deux rappeurs se détestent, et si Kaaris semble avoir plus ou moins lâché l'affaire, Kopp, lui n'hésite pas à envoyer une pique à son ex protégé dès qu'il le peut. Et il l'a refait hier, en révélant que "Zoo" était en fait une copie d'un morceau de Lil Reese, "Savage".

"Zoo", c'est un des titres les plus emblématiques de la discographie de Kaaris, et même un des titres les plus puissants de l'ère de la trap en France. Qu'il s'agisse du clip, qui choque dès les premières secondes, de l'instru inquiétante ou des lyrics hardcore, tout le monde se souvient la sensation ressentie à la première écoute du morceau. Mais voilà : alors qu'un débat éclatait entre deux "influenceurs rap" sur les réseaux pour savoir si "Futur pouvait s'asseoir à la table d'Or Noir", Booba a absolument voulu réagir au débat :

Alors déjà, "Or Noir" il a pas de table. "Or Noir", c'est moi et Therapy à la DA. Quand je te dis la DA, c'est visuel, les instrus, ça vient de nous, bla bla bla. "Zoo", si t'es pas au courant, va écouter Lil Reese, j'crois que c'est "Savage" le titre, je suis pas sûr. Mais sache que "Zoo", c'est un copier-coller de Lil Reese, et il l'a très bien fait, mais c'est un copier-coller. C'est une fraude, sache-le. Donc voilà. "Or Noir", y a pas de table, t'as capté, "Or Noir" c'est notre table.

Booba révèle ensuite une anecdote sur les coulisses du morceau :

Puis pour l'anecdote, tellement c'est un golmon, il nous a proposé d'envoyer "Zoo" à Lil Reese pour faire le remix.

S'en suit une séquence assez drôle où Booba essaie de recaller les lyrics de Kaaris sur le morceau de Lil Reese, et effectivement, ça rentre plutôt bien. Alors on voit venir les rageux d'Internet de loin : le rap français s'est quasiment toujours fortement inspiré des States, et ça ne date pas de Kaaris. Déjà à l'époque de Lunatic, l'inspiration "Mobb Deep" était palpable, on voit que Kopp s'est aussi beaucoup inspiré de 50 Cent à un moment de sa carrière, et plein de rappeurs français ont repris des codes, des instrus, des flows américains en les adaptant à la sauce française.

Cependant, c'est très important de comprendre d'où ça vient, et l'inspiration de la scène drill de Chicago, la vraie drill, l'originale (Chief Keef, Lil Reese, Lil Durk,...) est évidente dans l'œuvre de Kaaris, surtout au début. Voilà qui risque de faire parler !