Drake dévoile le film "FOMO" avec de nouvelles musiques !

Pendant la nuit, Drake a comme prévu dévoilé son film "FOMO", accompagné de nouvelles musiques dont certaines sont assez efficaces.

Malgré une défaite cuisante dans son clash face à Kendrick Lamar, Drake semble pour le moment avoir totalement lavé l'affront, et être redevenu le centre de l'attention du rap US. Tout ça, il le doit en partie à sa trilogie sortie avec "ICEMAN" : 3 albums déovilés le même jour, qui ont squatté les trois premières places du top albums, histoire de prouver qui est le boss. Le canadien a donc redoré son blason, et il avait donné rendez-vous à ses fans dans la nuit du 15 au 16 septembre pour dévoiler "Fear Of Missing Out", ou "FOMO" si vous préférez.

On pensait, à cause de certaines infos ayant fuité dans la presse américaine spécialisée, qu'il s'agirait d'un album, mais finalement, ce n'était aps du tout le cas. "FOMO" était un film, plus précisément un mini film d'environ une heure tout de même, qui était un peu un prétexte pour se mettre en scène avec des séquences qui auraient pu être des clips, pour des morceaux extraits de "Maid of Honour" et "Habibti", les deux autres volets de sa trilogie "ICEMAN", un peu moins mis en avant jusqu'ici. On retrouve donc Drake en bonne compagnie, avec un avion de chasse dans sa piscine, ou avec Stunna Sandy en train de lui twerker dessus sur "Outside Tweaking". On a aussi plein de potes de Drake qui passent dans le film, comme Kevin Durant, Sexyy Red, Len The Plug, Shane Gillis, et même la daronne de Drizzy qui fait aussi son apparition.

Au-delà des morceaux qu'on connait déjà, on a aussi eu droit à des nouveaux morceaux, pas encore disponibles sur les plateformes, notamment deux collabs avec Don Tolliver, une autre avec Yeat, et une autre avec PartyNextDoor, ainsi que quelques titres solo. On ne sait pas quand il va sortir tout ça, bientôt on l'espère, car ça ne sert à rien de trop garder le mystère maintenant que les morceaux ont été dévoilés dans ce mini-film.

Un mini-film qui, lui-même, n'est plus disponible sur Youtube à l'heure où on parle, en tout cas, pas via la chaîne officielle de Drake.