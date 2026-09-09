Drake dépasse les 2 millions d'exemplaires vendus aux USA avec "Iceman"

Par Remi Gene

On a un peu trop banalisé les chiffres de Drake ces dernières années : le canadien vient de dépasser la barre mythique des 2 millions d'exemplaires vendus aux USA, ce qui lui ouvre les portes du double platine.

Il était attendu de pied ferme par tout le public rap, après la fessée reçue Kendrick Lamar lui avait mise lors de leur clash. Mais Drake a répondu présent avec un triple album, une campagne de communication assez folle, et le voilà revenu au top du rap game US. Aucun de ses morceaux récents n'est un classique à l'image de ce qu'il a pu faire par le passé, mais ça reste bien fait et ça a suffit à convaincre une bonne partie de ses auditeurs. Suffisamment pour voir son album "Iceman" franchir la barre des 2 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis.

2 millions d'exemplaires, ce n'est pas un cap anodin : c'est le seuil à partir duquel, aux USA, vous êtes éligible au double disque de platine. C'est un seuil qui est donc très important, d'autant plus que si on regarde les précédentes sorties de Drake, il n'a pas toujours réussi à se hisser à cette hauteur. "Honestly, Nevermind", par exemple, n'avait pas atteint cette barre en 2022, et beaucoup pointaient ça à l'époque comme le début du déclin de Drizzy. Est-ce que ça veut dire qu'il a entamé une véritable retour au top depuis "Iceman" ? Difficile à dire.

Ce qui est sûr, c'est que sa prochaine sortie, "Fear of Missing Out", prévue pour le 15 septembre, devrait nous donner un nouvel élément de réponse. Soit le canadien continue à mettre les gens d'accord, soit Drake se foire, et dans ce cas, il sera probablement rangé dans la case des mecs un peu has been et un peu malaisants. Il faut dire que la séquence, tournée cet été, pendant laquelle il aboie pour séduire une femme gothique n'a pas forcément embelli sa réputation...