En réponse aux nuvelles provocations de Booba, Sinik a fini par sortir le "Carton Rouge", et même si c'est court, c'est plutôt violent.

C'est le clash qu'on attendait le moins en 2026 dans le rap français : alors qu'il prenait la parole pour critiquer MC Pao, Sinik s'est fait attaquer par Booba qui l'a provoqué une fois de plus en disant qu'il ne faisait que parler. Et contre toutes attentes, le rappeur des Ulis a décidé de répondre, en sortant le "Carton Rouge", un morceau attendu par les fans de clashs et de rap FR depuis des années. On peut dire que Mals1 n'a pas mâché ses mots.

"28 mesures, pas une de plus, tu ne méritais que ça" : le ton est donné d'entrée pour Sinik, qui a visiblement décidé de ne pas trop se prendre la tête pour répondre à son ancien rival. Mais il a quand même suffisamment pris les provocations au sérieux pour répondre en musique, et commence en comparant Booba à "une grande salope qui ne vaut pas mieux que Julien Tanti". Il enchaîne sur la non-venue de Booba aux Ardentes et continue à sortir plusieurs dossiers qui traînent autour de Kopp, mentionnant en vrac les soirées de Diddy auxquelles il participait par exemple.

Il affirme aussi que Booba est un mauvais payeur avec ses featurings, qui devrait de l'oseille à tout le monde alors qu'il joue aux millionnaires. On passe à une petite punchline sur le maquillage qui lui va à merveille dans le clip de "garde la Pêche", puis envoie une petite ligne bien sale en disant : "tu suces beaucoup mais plus personne ne te calcule comme Désiré Doué". La punchline sur les jambes de Paul Mirabel est assez drôle, la comparaison avec le Prince de Bel-Air aussi, même si ça risque de ne pas parler beaucoup aux nouvelles générations. Il rappelle aussi qu'il a croisé Booba à l'Olympia et que malgré toute l'animosité apparente du Duc, il ne s'est rien passé, bizarrement...

Bref, un clash plutôt bon, même si ça risque de ne pas peser très lourd dans la balance après des années de troll et de provocations de la part de Booba. La plupart des dossiers étaient déjà connus, même si un rappel ne fait pas de mal. On se demande bien quelle va être la suite des évènements ! Car on imagine que B2O ne va pas laisser la tension retomber.