SDM annonce son album et son Stade de France en plein concert à Bercy !

Alors que SDM était en plein concert à l'Accor Arena de Paris Bercy, il a régalé ses fans avec un morceau exclusif, l'annonce de son album, et l'officialisation de son concert au Stade de France en 2027 !

On l'a vu quasiment partout ces derniers mois, et c'est la preuve qu'il est devenu un visage incontournable dans le rap français : dans le jury de "Nouvelle Ecole", et même jusque dans le jeu vidéo FC 27, où il a réussi à placer un son. Clairement, SDM est omniprésent, et ça va encore s'accentuer dans les prochains mois puisque comme on le sait, Ocho préparait un album. Le rappeur du 92 était programmé hier soir pour un gros concert à Bercy, pendant lequel il a multiplié les annonces : Stade de France, album, morceau exclusif, on vous dit tout !

Ocho a gâté ses fans lors de son concert à Bercy du 28 septembre. On va commencer avec l'annonce la plus "importante", puisqu'il s'agit pour beaucoup d'artistes d'une véritable consécration : pendant le show, SDM a officialisé l'arrivée d'un concert au Stade de France, prévu pour le 29 mai 2027. Après Kaaris, ou encore SCH, c'est donc au tour d'Ocho de tenter de remplir la plus grande salle de concert de France, dont la capacité peut frôler les 100 000 places selon les configurations on le rappelle. Pour l'instant, pas de date pour l'ouverture de la billetterie, mais on imagine que ça ne devrait pas tarder !

🚨ALERTE GÉNÉRALE !!!! 🤯



SDM VIENT D’ANNONCER OFFICIELLEMENT SON 1ER CONCERT AU STADE DE FRANCE 🏟️🇫🇷



📆29 MAI 2027 pic.twitter.com/TiWAU7pnPn — Rvpfr (@rvpfr__) September 28, 2026

Autre annonce importante, celle concernant son album, justement. Un album dont il a dévoilé le titre, ainsi que la date de sortie en live pendant son concert. le projet s'appellera donc "In Infinitium", et devrait être disponible le 13 novembre prochain. Visiblement, le projet comportera un featuring avec SCH, et c'est le seul feat annoncé sur cet album pour le moment, qui sort donc dans moins de deux mois.

Enfin, pour continuer à faire plaisir à ses fans, SDM a également dévoilé un nouveau morceau en exclu pendant le concert, en précisant que ce titre ne serait même pas présent dans l'album. Peut-être qu'il ne sortira jamais nulle part, en tout cas, on peut dire qu'Ocho a soigné les choses pour son Bercy ! Et on a hâte de voir ce qu'il nous propose pour son projet.