Booba a décidé de sortir l'artillerie lourde concernant Anyme avec cette plainte pour diffamation, après que le streamer ait affirmé en live que Kopp l'avait menacé.

Il n'aura pas fallu longtemps pour voir tomber le premier procès concernant le rap français depuis cette rentrée de septembre 2026. Le mois n'est pas encore terminé, mais Booba a décidé d'ouvrir les hostilités, en ciblant un de ses ennemis les plus récurrents depuis deux ans maintenant : le streamer Anyme. Il l'attaque en justice pour diffamation, en réponse aux propos tenus par le créateur de contenu à son sujet pendant le ZEvent, dans lesquels il affirmait que Kopp l'avait menacé.

C'est par Instagram que Booba a partagé la nouvelle avec tous ses fans, via un long post sur fond noir dans lequel on peut lire :

M. Elie Yaffa dépose plainte pour les propos tenus par M. Maxence Turlot, alias Anyme, en marge de l'évènement caritatif ZEvent et susceptibles de recevoir la qualification de diffamation publique. En effet, M. Elie Yaffa n'a jamais tenu le moindre propos menaçant à l'encontre de ce dernier. Affirmer le contraire est diffamatoire.

Le message est signé par deux des avocats de Booba au barreau de Paris, Marie Roumiantseva et Gilles Vercken. Mais quels ont été les propos exacts tenus par Anyme pendant le ZEvent ? Le streamer revenait sur la manière dont ce clash était né avec Booba, notamment au moment où il avait compris qu'il était premier degré et pas du tout en train de rigoler :

Story écran noir, il m'a dit "tu vas voir maintenant quand tu vas sortir dans Paris ça va plus être la même. J'ai dit "ok". Il m'a dit "quand tu vas sortir à Paname regarde derrière toi", j'ai dit ok, je crois qu'on était pas sur la même longueur d'onde.

Des actions visiblement contestées par Booba, qui va donc porter tout ça devant la justice. On espère pour Anyme qu'il a les reins solides, et que si c'est vraiment arrivé, il a gardé toutes les preuves, sinon l'amende risque de faire très mal !