Kaaris : le Stade de France est déjà sold out en quelques minutes

La billetterie pour le Stade de France de Kaaris a ouvert ce matin, et comme on pouvait s'y attendre, le concert s'est rempli à la vitesse de l'éclair.

Après quelques semaines bien ennuyeuses dans le rap français, on dirait bien que ça y est, les artistes ont enfin fait leur rentrée. Tiakola a mis le feu aux réseaux sociaux avec son album "WpointM", qui fait un excellent démarrage. Et surtout, Kaaris a fait une annonce historique : son premier concert au Stade de France, à domicile, dans le 93, en 2027. Un concert qui s'annonce anthologique, et dont la billetterie devait ouvrir ce matin. Comme on pouvait s'y attendre, les places sont parties très vite.

Le rendez-vous était donc fixé ce 28 septembre à partir de 10h du matin. Et visiblement, les fans du Dozo qui ont répondu à l'appel étaient nombreux : d'après plusieurs témoignages sur Twitter, il n'y avait déjà quasiment plus aucune place disponible 15 minutes après l'ouverture. Et à l'heure actuelle, effectivement, il n'y a plus aucune place dispo, peu importe la catégorie. Un succès éclair qui fait espérer une possible deuxième date pour Kaaris, pusique ça semble être devenu une "habitude" dans le rap français ces dernières années (PLK, Ninho,...).

Ce qui est certain, c'est que ce concert au Stade de France marquera un tournant dans la carrière de Kaaris, car comme il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux, il s'agit du "premier et dernier concert de rap hardcore là où tout a commencé", ce qui peut indiquer qu'il s'agirait du dernier concert avant de prendre sa retraite. Rien d'officiel pour le moment, mais si ça s'avère vrai, un Stade de France pour finir en beauté, ce serait un beau symbole.