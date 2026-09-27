Alors qu'un coupable a enfin été désigné dans l'affaire du meurtre de Tupac, un documentaire sur le procès de Keefe D devrait bientôt voir le jour.

Trente ans après la mort de Tupac Shakur, l’affaire qui a marqué l’histoire du hip-hop va faire l’objet d’un nouveau documentaire. Le film reviendra sur le procès de Duane “Keefe D” Davis, reconnu coupable du meurtre du rappeur américain en 2026.

Réalisé par Marian Mohamed, le documentaire suivra les différentes étapes de ce procès historique organisé à Las Vegas. Le 31 août 2026, un jury a déclaré Keffe D coupable de meurtre au premier degré pour son rôle dans la mort de Tupac Shakur, abattu en septembre 1996. Sa condamnation intervient près de trois décennies après les faits.

La famille de Tupac Shakur au cœur du documentaire

Le projet ne se limitera pas aux audiences judiciaires. Les producteurs ont également obtenu un accès privilégié à plusieurs proches de Tupac. Mopreme Shakur, frère et ancien collaborateur du rappeur, apparaîtra notamment dans le documentaire aux côtés de membres de son entourage.

Des images inédites et des témoignages devraient permettre de raconter l'affaire sous un angle plus intime, en montrant notamment comment la famille Shakur a vécu le procès et le verdict après trente années d’attente.

Le tournage a débuté au moment de la présentation des premières preuves devant le tribunal et doit se poursuivre jusqu’à la condamnation de Keffe D, prévue le 13 octobre 2026.

Un documentaire sur l’un des meurtres les plus célèbres du hip-hop

Tupac Shakur a été pris pour cible lors d’une fusillade en voiture le 7 septembre 1996 à Las Vegas, alors qu’il circulait avec Suge Knight, cofondateur de Death Row Records. Touché par plusieurs balles, l’artiste est décédé six jours plus tard à l’âge de 25 ans.

L’enquête est restée sans condamnation pendant près de trente ans avant l’arrestation de Duane Davis en 2023. Keffe D avait auparavant évoqué à plusieurs reprises les circonstances du meurtre dans des interviews ainsi que dans ses mémoires.

Avec ce nouveau film, Marian Mohamed souhaite dépasser le simple récit judiciaire et donner davantage de place à la famille et aux proches de Tupac Shakur. Le documentaire est produit par Passion Pictures, Propagate Content et West Buttermilk.

Sa diffusion est prévue en 2027 sur Sky Documentaries et la plateforme NOW. Aucun titre définitif ni date précise de sortie n’ont encore été annoncés.