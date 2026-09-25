Macklemore avait rejoint la tournée américaine d'Ed Sheeran avant d'être écarté des huit concerts auxquels il devait encore participer. - DR

Quelques jours après avoir été écarté de plusieurs concerts de la tournée américaine d’Ed Sheeran, Macklemore annonce son propre "Free Palestine Tour". Le rappeur américain passera par l’Accor Arena de Paris le 29 octobre.

Macklemore repart en tournée avec un projet directement lié à ses prises de position en faveur des Palestiniens. Le rappeur américain a annoncé jeudi 24 septembre le lancement du "Macklemore & Friends: Free Palestine Tour", avec trois premières dates européennes programmées à Dublin, Paris et Londres.

En France, rendez-vous est donné le jeudi 29 octobre à 20 h à l’Accor Arena de Paris. Macklemore doit être accompagné de plusieurs artistes et amis, dont les identités n’ont pas encore été dévoilées. D’autres villes, notamment aux États-Unis, doivent également être annoncées.

Les bénéfices générés par les concerts seront reversés à des organisations soutenant les Palestiniens dans plusieurs domaines, notamment l’aide humanitaire et médicale, l’éducation et le soutien communautaire. Plusieurs organisations figurent parmi les bénéficiaires annoncés pour Paris, dont Anera, Gaza Soup Kitchen, HEAL Palestine, Medical Aid for Palestinians et Palestine Children’s Relief Fund.

Une tournée annoncée après son éviction des concerts d’Ed Sheeran

Cette annonce intervient dix jours après l’éviction de Macklemore de plusieurs dates américaines du Loop Tour d’Ed Sheeran.

Le rappeur avait assuré les premières parties des concerts des 4 et 5 septembre au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Sur scène, il avait notamment lancé : "Free Palestine." Il avait également exprimé son soutien aux habitants de Gaza et de Cisjordanie occupée.

Ses déclarations avaient suscité une polémique aux États-Unis. L’Israeli-American Council avait notamment lancé une pétition demandant son éviction. Selon le promoteur Messina Touring Group, plusieurs propriétaires de stades avaient ensuite refusé d’accueillir les concerts si Macklemore restait à l’affiche.

Son retrait des huit concerts auxquels il devait encore participer avait finalement été annoncé le 14 septembre.

Ed Sheeran a de son côté expliqué que cette décision ne venait pas directement de lui et qu’il avait tenté de trouver une solution avec les lieux concernés. Plusieurs artistes programmés en première partie de sa tournée, parmi lesquels Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe et Beoga, se sont ensuite retirés en solidarité avec Macklemore.

"Being apolitical during a genocide doesn’t work anymore"

En annonçant sa nouvelle tournée, Macklemore a directement relié son projet à ses prises de position politiques. "Being apolitical during a genocide doesn’t work anymore", a déclaré le rappeur, estimant que les artistes doivent désormais utiliser leur scène au-delà du seul divertissement.

Le terme "génocide" relève ici de la qualification employée par Macklemore. Le rappeur conteste par ailleurs les accusations d’antisémitisme formulées à son encontre et distingue ses critiques du gouvernement et des opérations militaires israéliennes de l’antisémitisme.

Avant même cette nouvelle tournée, Macklemore avait annoncé le versement de 1 million de dollars issus de ses revenus de tournée à des organisations venant en aide à Gaza.

Les trois premières dates du Free Palestine Tour sont désormais fixées : Dublin le 26 octobre, Paris le 29 octobre et Londres le 30 octobre. D’autres concerts doivent être annoncés dans les prochaines semaines.