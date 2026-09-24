Tiakola vient de dévoiler un EP surprise contenant un feat avec Leto !

Comme ça, par surprise, juste avant la sortie officielle de son nouvel album, Tiakola vient de dévoiler un EP 6 titres totalement par surprise, juste pour faire plaisir à ses fans.

On le savait déjà depuis quelques années : pour fidéliser sa fanbase, un artiste doit, d'une part, être bon, et d'autre part, être généreux. Jul a appliqué ça à la lettre et il est au sommet du game depuis des années. PNL ne faisait pas d'interviews, mais la qualité des clips, leur promo hyper originale, ça a marché. et désormais, c'est Tiakola qui semble lui aussi avoir compris le truc. Alors que la sortie de son album "WpointM" est prévue pour le 25 septembre, et que des "parking parties" sont prévues aujourd'hui dans toute la France, il vient de dévoiler un EP surprise !

Un EP qui n'en est pas vraiment un puisque comme Tiakola l'annonce sur Instagram, ce mini-projet de 6 titres est en fait une "préface" de l'album, intitulée "WpointM - 93120" et contenant donc 6 morceaux dont certains seront peut-être présents sur l'album final, qui sort le 25. On a donc droit à 6 titres inédits, "Upa Solide", "Winter Melo Music", en feat avec Leto, "Wu Tang Clan", "Allo +33", "Cléopâtre", et "Seul ennemi". Globalement, l'ambiance est très "mélo" mais on a aussi droit à des morceaux de pur rap comme "Wu Tang Clan", surprenant, et très réussi.

Franchement, cet EP augure du très bon pour l'album qui arrive bientôt, et surtout, c'est excellent pour affoler les fans en vue de la "parking party" organisée ce soir pour découvrir l'album en avant-première. En tout cas, un EP de bonne facture, avec ce feat avec Leto qui tourne déjà partout. L'homme de la rentrée dans le rap français, c'est clairement lui !