SCH bientôt de retour, il dévoile l'extrait d'un nouveau morceau

Deux ans après la fin de la trilogie "JVLIVS", SCH s'apprête apparemment à faire son grand retour avec un nouveau morceau, dont l'extrait semble prometteur !

Cela fait plusieurs semaines qu'on s'ennuie un peu dans le rap français. Autant, on a pu avoir beaucoup de sorties intéressantes dans ce qu'on appelle désormais la "pop urbaine", autant niveau rap, c'est le calme plat, à part quelques feats très intéressants. Mais visiblement ça y est : les vacances, c'est terminé. On a eu droit à des annonces de projets, à un feat entre Ninho et La Rvfleuze et maintenant, c'est SCH qui donne de ses nouvelles en dévoilant l'extrait d'un nouveau morceau en solo, plutôt prometteur.

Ça fait maintenant deux ans que SCH s'est mis un peu en retrait du game. On a bien eu droit à quelques feats, ainsi qu'à un projet spécial pour le GP Explorer, auquel il a aussi participé en tant que pilote. Mais le S en solo, lui, était quasiment absent. Le revoilà qui pointe le bout de son stylo, via un message sur son compte Instagram dans lequel il nous dévoile les coulisses de ce qui ressemble à des vacances dans des établissements assez luxueux. Et dans une des slides, on voit le S derrière une espèce d'immense table/bar avec un son qui tourne à l'arrière, dans lequel on entend sa voix parler d'enfer, de médaille, de revers, dans un mood assez sombre, qui rappelle un peu celui de ses premiers albums solo.

En légende, on peut lire : "je nouveau son", et on espère découvrir bientôt ces nouveautés de la part du S. L'annonce est intéressante, car elle tombe fin septembre, et on sait à quel point SCH aime sortir des projets en fin d'année ("et j'te fourre en novembre, puto", dans la légende jusqu'à l'infini, en référence au freestyle ci-dessous). Un nouvel album qui serait le bienvenu, avant son Stade de France prévu pour l'année prochaine. Dans le reste de son post, on peut le voir jouer au casino, faire du shopping, prendre la pose avec J Balvin, piloter un Audi, bref, les choses ont l'air de bien se passer pour le rappeur marseillais, mais on espère qu'il va revenir vite !