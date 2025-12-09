SCH annonce son tout premier concert au Stade de France en 2027 !

Le S avait annoncé qu'il allait revenir avec du lourd. On ne s'attendait pas du tout à ça, mais l'annonce est complètement folle, bravo à lui.

Il y a presque 10 ans tout pile, le 13 novembre 2015, SCH passait dans les studios de Générations pour un freestyle devenu légendaire depuis, à l'occasion de la sortie de "A7", son plus grand classique jusqu'ici. Dix ans plus tard, il est devenu un des principaux artistes de la scène rap français, et peut-être même une des plus grandes stars de l'histoire de cette musique chez nous. Un statut qu'il vient de confirmer avec cette incroyable annonce qui tombe aujourd'hui : il va donner son premier concert au Stade de France, en 2027.

Le S a bien bluffé tout le monde avec ses annonces mystérieuses faites depuis une semaine. La semaine dernière, il nous donnait rendez-vous cette semaine, avec une photo enflammée qui faisait croire à un retour musical. Hier, il fixait la date du rendez-vous à aujourd'hui, le mardi 9 décembre, et on croyait encore qu'il s'agissait d'un nouveau son ou d'une annonce d'album. Finalement, c'est encore plus grand que ça : SCH vient de dévoiler la date de son tout premier concert au Stade de France, qui aura lieu le 24 avril 2027.

Une annonce accompagné d'un intitulé mystérieux, "Souviens-toi demain", dont on ne sait toujours pas bien ce que ça va signifier, peut-être tout simplement le nom donné à son concert. La vidéo qui a également été dévoilée par SCH pour compléter son post Instagram est aussi plutôt bien faite.

Les préventes vont ouvrir le vendredi 12 décembre à partir de 11h, sur le site sch.live, on vous conseille d'être rapides car pour le coup, la fanbase va se ruer dessus, c'est certain.