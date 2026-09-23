Gazo est partout sur les réseaux sociaux en ce moment, entre son interview fleuve sur France Inter, son nouveau featuring avec La Mano 1.9 et l'info d'un feat avorté avec King Von, quelques jours avant sa mort.

Il a connu une des ascensions éclair les plus remarquables de l'histoire du rap français : grâce à sa série de morceaux "Drill FR", puis les projets qui ont suivi, Gazo est passé en quelques années de jeune rookie à taulier de la scène. Et même si son album "Apocalypse" en a déçu quelques uns, le rappeur reste une tête d'affiche dont chaque sortie est attendue au tournant. Et ça tombe bien, en ce moment, il est sur 10 000 projets, entre son film "Kraken" avec La Mano 1.9, pour lequel il vient de sortir un morceau, et un album qui arrive bientôt.

On commence par l'actualité musicale, puisque c'est ça qui nous intéresse en priorité. Vous vous rappelez sans doute de "Kraken", le film d'horreur qui se déroule dans un quartier, et dans lequel Gazo et La Mano 1.9 jouent un rôle important ? Le film approche, mais surtout, les deux rappeurs viennent de dévoiler un premier morceau inédit pour la bande originale du film. Ça s'appelle "Kraken", évidemment, et franchement, c'est plutôt réussi. Le sdeux rappeurs se confient sur l'instru, qui est drill, mais pas de la drill sombre comme on a désormais l'habitude d'entendre, une drill avec un peu de piano, ce qui donne au titre un côté un peu mélancolique. Cependant, on reste sur un titre très rap avec peu de mélo (un peu dans le refrain), et on voit surtout plein d'extraits du film avec le clip, ça s'annonce assez violent.

Deuxième actualité musicale, Gazo était de passage sur France Inter dans l'émission de Mehdi Maizi diffusée hier. Et ça a été l'occasion pour Gazo de pointer la différence, pour lui, entre une mixtape et un album.

"On a tendance à envoyer des albums, et en vrai de vrai, ça va être une mixtape. Mais comme ils sont pressés, ils vont appeler ça un album. Et c'est vrai que ça gâche un peu le format. Tu vois, un album, normalement, c'est quelque chose d'un peu plus travaillé, qui raconte une histoire, qui a une tête et une queue".

On est évidemment d'accord avec Gazo, sur ce constat des artistes qui ont trop tendance à appeler "albums" des compilations de titres qui n'ont pas beaucoup de rapports les uns avec les autres, juste parce qu'ils "doivent" sortir un projet pour respecter les timings imposés par l'industrie. On salue aussi la qualité de l'élocution du rappeur, qui a vraiment travaillé son image et sa parole pour passer sur France Inter et s'adresser à un public pas forcément habitué aux codes du rap, bravo à lui. Et dans la suite de l'interview, le Gaz' confirme que son album arrive, sans donner beaucoup plus d'infos sur la date de sortie.

Enfin, une dernière actualité, et pas des moindres, concernant le rappeur : il a failli faire un featuring avec King Von, la veille de son meurtre. Comme vous le savait, Gazo est un grand amateur de drill et il aime donc forcément la musique de King Von. Et Serkhan, membre de l'entourage de Gazo, a fait un live avec ses followers, dans lequel il déclare qu'ils ont donc failli faire un feat avec King Von, grâce aux contacts apportés par Kore, très connecté avec la scène de Chicago. Le feat allait donc se faire, l'équipe avait reçu la confirmation, mais le lendemain Von était malheureusement assassiné. Clairement une occasion manquée, imaginez un peu la folie que ça aurait pu donner, un King Von à son prime et un Gazo en pleine ascension.