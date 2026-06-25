Gazo et son équipe impliqués dans une bagarre devant l'Hôtel Costes ?

Plusieurs vidéos sur Internet circulent, dans lesquelles on voit Gazo et des membres de sa team s'embrouiller avec la sécurité du célèbre Hôtel Costes à Paris.

Difficile de quitter le ghetto ! Et pas seulement à cause des questions financières : les gens qui vous jugent, et aussi l'esprit du hood qui ne veut pas vous quitter, avec beaucoup d'impulsivité et une attitude qui peut paraître parfois hostile. Tout ça mélangé, ça peut causer parfois des quiproquos et des situations fâcheuses et des embrouilles avec les gens qui n'ont pas les mêmes codes, et on dirait bien que c'est ce qui est arrivé à Gazo, qui a été filmé en train de se chamailler avec la sécurité de l'Hôtel Costes.

On ne voit pas grand chose sur la vidéo, et surtout, on n'entend rien, mais ça n'a pas empêché la séquence de faire le tour du Web. On y voit Gazo, et quelques membres de son équipe, s'embrouiller de manière assez virulente avec l'équipe de sécurité à l'entrée du luxueux Hôtel Costes, assez réputé à Paris. Selon les rumeurs, c'est un désaccord entre les deux partis qui a presque accouché d'une bagarre devant l'entrée du palace parisien. On ne connait malheureusement pas le motif du début de l'embrouille, ce qui est certain, c'est que le Gaz' a l'air bien énervé, il est possible que les vigiles lui aient très mal parlé.

A la fin de la vidéo, on voit le rappeur retourner tranquillement vers son véhicule, l'air blasé. La sécurité du Costes n'est pas réputée pour être hyper agréable, et d'un autre côté, Gazo et sa team sont aussi connus pour bien aimer la bagarre. Offset en avant notamment fait l'expérience il y a quelques temps, après un manque de respect de la part du rappeur américain.